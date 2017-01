Hervé Pierre: "Melania Trump noče biti kot njene predhodnice"

Modni oblikovalec o sodelovanju s prvo damo

26. januar 2017 ob 08:59

Washington - MMC RTV SLO

Hervé Pierre, ki se je podpisal pod večerno obleko, ki jo je na inavguraciji nosila Melania Trump, je spregovoril o njunem sodelovanju. Poudaril je, da ima prva dama občutek za modo in da ji je zelo pomembno, da izstopa.

"Melania zagotovo ima občutek za modo. Bila je manekenka in delala je tudi na področju oblikovanja, zato se zaveda, kaj je potrebno za dobro kreacijo," je Pierre dejal za Harper's Bazaar. Za izdelavo obleke naj bi ga sicer izbrala, potem ko ga je poiskala zato, da bi postal njen osebni stilist. "Ko sem ji prinesel vzorce, je takoj izbrala najbolj prestižno blago iz Italije."

Nekdanja manekenka je imela o kreaciji jasno vizijo: želela je nekaj popolnoma drugačnega od tistega, kar so na inavguraciji nosile njene predhodnice. "Pomembno ji je bilo, da ne slediva receptu za obleko tipične prve dame."

Kreacijo sta nekajkrat morala tudi popraviti, sploh ko je Melania ugotovila, da se v prvotni obleki ne bo mogla nemoteno premikati. Modni kreator je dejal, da mu je na enem izmed sestankov dejala: "Rada te imam, ampak če bo obleka takšna, kot je zdaj, med plesom ne bom mogla nemoteno premikati rok."

Čeprav je kar nekaj modnih oblikovalcev sodelovanje z Melanio Trump zavrnilo, pa je bil Pierre počaščen. "To je dobra stvar glede naše države: smo enakopravni, a zagotovo pa nismo enaki," je dejal. "Jaz se ne ukvarjam s politiko, ampak ustvarjam oblačila. Zdi se mi žalostno, da oblikovalci z njo nočejo sodelovati, jaz sem bil namreč počaščen."

Ralph Lauren tarča kritik

46-letna nekdanja manekenka je na inavguraciji navdušila tudi v sinje modri obleki s podpisom ameriške modne hiše Ralph Lauren, v kateri je mnoge spomnila na modno ikono med prvimi damami Jackie Kennedy Onassis na prisegi njenega soproga Johna F. Kennedyja. Poleg vala pohval pa je modna znamka prejela tudi ogromno kritik.

Mnogi so modno hišo obtožili, da so si s sodelovanjem z Melanio naredili ogromno škodo. "Sram vas bodi, ker ste oblekli ženo prihodnjega diktatorja. Vse za denar" in "Ralph Lauren je prizadel veliko žensk in tega ne bomo pozabili. Ni prav, da se podpira zatiranje," sta zgolj dva izmed zapisov, ki so preplavili družbena omrežja.

Na drugi strani pa se je pojavilo tudi ogromno podpornikov, ki so javnost poskušali opomniti, da se Ralph Lauren noče politično opredeljevati, saj je za inavguracijo oblekel tudi Trumpovo protikandidatko Hillary Clinton.

P. B.