Hilary Swank sredi gozda stopila v zakonski jarem

Zaradi očeta se je umaknila iz Hollywooda

22. avgust 2018 ob 08:25

Los Angeles - MMC RTV SLO

Oskarjevka Hilary Swank je zadnja tri leta skrbela za bolnega očeta. Oče je zdaj okreval, zvezdnica pa je našla tudi srečo v ljubezni. Še več, nedavno se je drugič poročila.

44-letna igralka je po dveh letih zveze rekla "da" svojemu izbrancu, poslovnežu Philipu Schneiderju, poročni obred pa je potekal sredi gozdov v enem izmed kalifornijskih narodnih parkov.

"Bilo je brezčasno, drugače poroke ne morem opisati," je igralka dejala v pogovoru za revijo Vogue. "Povsem sem bila prevzeta nad dogajanjem in hvaležna, da sem se poročila z moškim svojih sanj ter da so bili z nama v tako čudovitem okolju tudi najini najbližji. Sanje so se mi izpolnile."

Hilary je do posebnega oltarja pospremil njen oče, ki so mu pred leti presadili pljuča, zato si je zvezdnica vzela tri leta igralskega oddiha, da je lahko skrbela zanj. Oče namreč živi z njo, ona pa je njegova edina skrbnica. Na poročni dan je bila ob njej ves čas tudi njena najboljša prijateljica, prav tako igralka Mariska Hargitay.

Snubitev pri slapu

Swankova je v pogovoru za Vogue tudi razkrila, da jo je Schneider zasnubil pred meseci med izletom v Koloradu. "Potikala sva se po divjini Kolorada, pred nama je v globino padal čudovit slap. Philip je nenadoma pokleknil in me zasnubil – prepričal se je tudi, da so bili v bližini moji psi, da so lahko vse slišali," se je pošalila.

Par se pred tem ni veliko pojavljal v javnosti, paparaci so ju skupaj ujeli šele pozimi med smučanjem v Švici. Swankova je bila pred tem v zvezi s kolumbijskim teniškim igralcem Rubenom Torresom, s katerim je bila celo zaročena. Pred tem pa je bila deset let poročena z igralcem Chadom Lowom, a sta se leta 2007 ločila.

A. P. J.