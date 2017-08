Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Hiša v Queensu je navedena tudi na Trumpovem rojstnem listu. Foto: Reuters Trump je v tej hiši preživel prva leta življenja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hiša, v kateri je odraščal Trump, se preko Airbnbja oddaja za 777 dolarjev na noč

Dnevno sobo krasi tudi predsednik iz kartona

9. avgust 2017 ob 20:41

Hiša, po kateri je v plenicah racal bodoči ameriški predsednik Donald Trump, je zdaj na voljo za oddajanje preko spletne platforme Airbnb.

Razkošno domovanje v newyorškem Queensu je leta 1940 zgradil Donaldov oče Fred in je navedeno tudi na njegovem rojstnem listu. Tam je preživel prva leta svojega življenja, družina Trump se je v večjo opečnato hišo v bližini preselila, ko je bil star štiri leta.

Hiša, ki jo je navdihnil tudorski slog, poznogotski umetnostni slog v 16. stoletju v Angliji, je bila za 1,8 milijona evrov prodana dva meseca po Trumpovi izvolitvi na predsedniški stolček, zdaj pa jo novi lastniki oddajajo, poroča BBC.

Na Airbnbju se je pojavil oglas, v katerem poudarjajo, da objava ni na noben način povezana z Belo hišo, dodajajo pa, da je to "edinstvena priložnost, da bivate v domovanju aktualnega predsednika."

Prostora je za 20 ljudi

Cena: 777 ameriških dolarjev oziroma 661 evrov na noč, v hiši pa lahko prenočuje do 20 ljudi. Ima pet spalnic in tri kopalnice, v neposredni bližini je postaja podzemne železnice, nadaljuje oglas. Ena od sob že ima stalnega stanovalca. Prepovedane so domače živali in zabave, na voljo pa je zajtrk.

"Ni se veliko spremenilo od časov, ko so tukaj živeli Trumpovi. Kuhinja je še vedno originalna in razkošno pohištvo ponazarja njihov slog in razkošje," je zapisano.

Hiša pa skriva še en "bonbonček" - kartonastega Donalda Trumpa v naravni velikosti. "Je odlična družba za gledanje Fox News pozno v noč," pravi oglas.

