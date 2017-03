Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nadev je lahko čisto vse, kar srce poželi. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hitre domače tortilje

Ideja iz mehiške kuhinje

16. marec 2017 ob 14:32

Ljubljan - MMC RTV SLO

Sestavine za polnozrnate tortilje: 350 g polnozrnate moke, 1 žlička soli, 2 žlički vinskega kamna, 1 žlička sode bikarbone, 75 g masla ali kokosovega olja, 3 dl vroče vode oz. po potrebi.



Sestavine za bele tortilje: 350 g namenske moke za kvašeno testo, 1 žlička vinskega kamna, 1/2 žličke sode bikarbone, 75 g masla ali kokosovega olja, 2,5 dl vroče vode oz. po potrebi, 1 žlička soli.



Sestavine za nadev: 1 avokado, češnjevi paradižniki, mlada čebula, na tanko narezana paprika, 1 limona (sok), olivno olje, sol, poper, zdrobljen strok česna.



V mešalniku zmešamo vse suhe sestavine, maslo ali olje. Ob mešanju postopoma dodajamo vročo vodo toliko časa dokler se ne oblikuje kepa testa, ki se loči od sklede. Mesimo približno 10 minut. Testo, ki naj bo še vedno lepljivo, naj počiva dokler se popolnoma ne ohladi, vsaj 10 - 15 minut.



Ohlajeno testo razrežemo na manjše kose in oblikujemo kroglice. Kroglice na pomokani površini tanko razvaljamo in razvaljane nalagamo eno na drugo (vmes naj bo peki papir). Spečemo jih v vroči ponvi brez dodatka maščobe. Na vsaki strani približno minuto oz. dokler se testo ne začne »mehuriti«.



Vroče nalagamo eno na drugo in pokrivamo s folijo, da ostajajo čim dlje tople. Nadevamo jih po želji z zelenjavo, omakami, mesom.



Za avokadov nadev meso avokada, češnjeve paradižnike, mlado čebulo, narezano papriko začinite s česnom in soljo, poprom ter dodajte olivno olje in sok limone. Na vsako tortiljo naložite nadev in jo zvijte po želji.

A. K., recept Metke Paragi (iz oddaje Dobro jutro)