Hitri ocvrti zalogajčki z repo

Zimski priboljšek

13. januar 2017 ob 11:19

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine za testo: 120 g moke, 120 g čičerikine moke (lahko tudi navadne), 2 dl vode, 1 jajce, malo kurkume, 2 žlici olivnega olja, 2 stroka stisnjenega česna, sol, poper. Nadev: 2 srednje veliki repi, 2 korenja, 2 mladi čebuli, 1/2 drobno narezane popečene klobase (lahko izpustite), sol, poper, olje za cvrtje.



V skledi zmešamo obe moki, dodamo sol, poper, kurkumo in vodo, da dobimo malo bolj gosto zmes kot za palačinke. Vmešamo česen, dodamo stepeno jajce in močno premešamo. Pustimo stati vsaj 10 minut, da se vse dobo poveže.



Za nadev naribamo repo in korenje, posolimo, pustimo stati 10 minut in ožmemo odvečno vodo. Dodamo tanko narezano čebulo in popečene koščke klobase. Zmešamo v gost nadev.



V primerni kozici močno segrejemo olje (ne sme se kaditi). Vanj položimo malo večjo žlico ali nizko malo zajemalko in jo močno segrejemo. V vročo žlico zlijemo testo na tanko po celi površini, nanj naložimo nadev in prelijemo z drugo plastjo testa. Pomočimo v olje.

Cel zalogajček odlepimo od žlice in ocvremo z obeh strani (po nekaj minut). Odcedimo na papirju in toplo postrežemo.

K. S., Oddaja Dobro jutro (recept Metke Paragi)