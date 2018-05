Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Za juho so najboljše rdeče paprike. Foto: BoBo Dodaj v

Hladna juha iz paprike

V poletnih dneh prija lahka in hladna hrana

25. maj 2018 ob 10:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag rdeče paprike, 2 cm ingverjeve korenine, 2 stroka česna, suh čili, limona, 2 pomaranči, šopek koriandra, 2 žlici balzamičnega kisa, sol, poper.

Papriko očistimo, operemo in narežemo na kocke.

Limonovo lupinico nastrgamo, limono in pomaranči pa ožamemo. Papriko, česen, nariban ingver, čili, limonovo lupinico, sok limone in pomaranč ter koriander stresemo v posodo in vse zmeljemo s paličnim mešalnikom.

Prilijemo 2 dl mrzle vode in začinimo s soljo in balzamičnim kisom. Zmešamo in juho še zelo mrzlo postrežemo s kruhom in žlico kisle smetane.