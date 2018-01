Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Juho postrežemo hladno. Foto: flickr Dodaj v

Hladna pesina juha z jogurtom

Peso narežemo na kocke

13. januar 2018 ob 11:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag mlade rdeče pese, 1 šalotka, 1 strok česna, 5 dl navadnega jogurta, 1 žlica kisle smetane, mleta kumina, nekaj vejic kopra, sol, poper.

Peso operemo in skuhamo. Ohlajeno peso olupimo in narežemo na kocke. Šalotko in česen olupimo.

V mešalniku zmeljemo polovico narezane pese, jogurt, šalotko in česen. Začinimo s kumino, koprom, soljo in poprom.

Vmešamo preostalo peso in kislo smetano ter vsaj za dve uri postavimo v hladilnik.