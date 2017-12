Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Ste ljubitelj solat? Foto: Thinkstock Dodaj v

Hladna solata s salamo in sirom

Veliko sestavin, dober okus

15. december 2017 ob 11:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 200 g posebne piščančje salame, 200 g poljubnega sira, 2 mladi čebulici, 1 rdeča čebula, 4 paradižniki, 4 rezine rženega kruha, nekaj lističev zelene solate, 1 kumara, 4 žlice olja, 6 žlic jabolčnega kisa, 5 žlic jabolčnega soka, pol šopka drobnjaka, sol, poper.

Posebno salamo, paradižnike, sir, čebulo, kumaro in mlado čebulico narežemo.

Olje, kis in jabolčni sok zmešamo, začinimo s soljo in poprom. Prelijemo narezane sestavine, zmešamo in za nekaj časa postavimo v hladilnik. Preden postrežemo, solato obložimo še z zeleno solato in potresemo z na koščke narezanim rženim kruhom in nasekljanim drobnjakom. Posebno salamo po želji zamenjamo s tunino.

A. P. J.