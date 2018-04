Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Očiščeno hobotnico kuhamo v osoljeni vodi približno 1,5 ure. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v

Hobotnica v solati s krompirjem

Počaka naj čez noč

6. april 2018 ob 10:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: hobotnica (približno 1,5 kg), 2 jajci, 1 srednje velik krompir, 2 rdeči čebuli, 2 stroka česna, vinski kis, olivno olje, sol, poper, peteršilj.

Očiščeno hobotnico kuhamo v osoljeni vodi približno 1,5 ure. Posebej skuhamo krompir in jajci ter jih narežemo na majhne kocke. Enako narežemo tudi čebulo.

Česen drobno nasekljamo ali naribamo. Ko je hobotnica kuhana, jo še vročo narežemo na srednje velike kose. Ohlajeni hobotnici dodamo krompir, jajci, čebulo, česen ter začinimo z oljem, kisom, soljo in poprom. V hladilniku naj počaka čez noč ali vsaj nekaj ur.

Naslednji dan solato spet začinimo z oljem in kisom ter solimo in popramo po potrebi. Posujemo s sesekljanim peteršiljem in postrežemo.