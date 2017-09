Hokejist sina krstil kar v Stanleyjevem pokalu

Lovoriko letos gostijo prvaki iz Pittsburgha

2. september 2017 ob 16:09

New York - MMC RTV SLO, STA

Po tradiciji, ki velja v hokejski ligi NHL, lahko vsak član zmagovalne ekipe en dan preživi z osvojenim pokalom in z njim počne, kar želi. Eden od hokejistov je letos tako pokal uporabil za krst svojega sina.

Stanleyjev pokal, ena najbolj zaželenih lovorik v svetu hokeja, ima zaradi posebnega dovoljenja vodstva tekmovanja v hokejski ligi NHL pestro "življenje". Srebrno lovoriko namreč lahko člani ekipe, ki jo je osvojila, za krajši čas "posvojijo" in z njo počnejo kar koli.

Igralci so pri izmišljanju zanimivih načinov, kako preživeti dan s Stanleyjevim pokalom, včasih lahko zelo izvirni. Velika lovorika je tako preživela že marsikaj, bila je tudi že posoda za zajtrk in prostor za led, kjer so hladili pijačo na zabavi.

V zadnjih dneh sta pozornost ljubiteljev hokeja vzbudila člana aktualnih NHL-skih prvakov iz Pittsburgha Josh Archibald in Matt Cullen (slednji se sicer naslednjo sezono seli v Minnesoto), ki sta v svoj dan s pokalom vključila otroke.

Archibald se je odločil, da bo v pokalu krstil svojega tri tedne starega sina Breckena, fotografije dojenčka v pokalu pa je seveda delil tudi na družbenih omrežjih.

Cullen se je odločil pokal deliti z nekoliko starejšimi otroki. Najprej je objavil fotografijo lovorike, s katero je zjutraj v postelji prebudil svojega sina Joeyja, pozneje pa se je vsa družina odpravila v otroško bolnišnico v West Fargu, kjer so se lahko s prestižnim pokalom fotografirali še številni mladi bolniki.

Stanleyjev pokal je dvakrat obiskal tudi Slovenijo. Po zaslugi najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja je bil na sončni strani Alp leta 2012 in 2014.

M. Z.