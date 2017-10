Hollywoodske igralke ogorčene nad Weinsteinovim sramotnim ravnanjem

Weinstein sodelavce rotil, naj ga ne odpustijo

10. oktober 2017 ob 14:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Slavni producent Harvey Weinstein je, preden ga je doletel neslavni konec, v elektronskem sporočilu rotil svoje sodelavce, naj ga ne odpustijo in mu pomagajo v hudih časih, toda naletel je na gluha ušesa.

"Odbor premišljuje o tem, da me odpusti. Vse, kar vas prosim, je, da mi odobrite dopust, ki ga bi rad izkoristil za odhod na terapijo in za svetovanje," je po poročanju spletnega portala TMZ zapisal v sporočilu Weinstein. "Veliko obtožb je lažnih, kot že veste sami. Toda s terapijo in svetovanjem, mislim, da bom lahko prebrodil težave," je še dodal.

Poročali smo, da je časopis New York Times pred dnevi objavil odmevno reportažo, v kateri razkriva, da je Weinstein poravnave izplačal najmanj osmim ženskam, ki so ga obtožile spolnega nadlegovanja, nato pa je napovedal "umik za nedoločen čas", ki ga bo izkoristil za terapijo in razmislek o svojih dejanjih.

Vendar ga je prehitel upravni odbor filmskega podjetja, kjer sedi tudi njegov brat Bob Weinstein, ki velja za "dobrega" brata - tihega, zadržanega in usmerjenega v proizvodnjo filmov. Ta bo zdaj prevzel tudi vodenje podjetja.

Ogorčenje med hollywoodskimi zvezdnicami

Po Weinsteinovi odpustitvi so se oglasile tudi nekatere hollywoodske igralke. Glenn Close je priznala, da je bila "jezna in zelo žalostna", ko je slišala novico. "Res je, več let sem poslušala govorice o Weinsteinovem neprimernem vedenju do žensk. Toda Harvey je bil do mene spoštljiv. Zdaj, ko so se govorice izkazale za resnične, sem jezna in zelo žalostna," je po poročanju New York Times izjavila igralka in nadaljevala: "Nisem jezna samo nanj in na molk okoli njegovih dejanj, ampak zato, ker je fenomen "kavčarja za najemanje igralcev" še vedno resničnost v našem poklicu in na svetu: grozen pritisk, velika pričakovanja do žensk, ko vplivni in sebični tiran pričakuje spolne usluge v zameno za službo."

Z oskarjem nagrajena igralka Kate Winslet je Weinsteinovo vedenje označila za sramotno in grozno. "Sploh ne dvomim, da so bili ti dnevi za ženske zelo travmatični in da ostajajo še naprej," je poudarila za revijo Variety. "Pozdravljam velik pogum in odkrito podpiram izpostavljanja nekoga, ki se je izkazal za malopridneža. Njegovo vedenje je nedvomno sramotno in grozno in zelo zelo narobe," je dejala Winsletova. Hkrati je poudarila, da ni praga tolerance za degradacijo žensk na katerem koli delovnem mestu po svetu.

Še ena z oskarji nagrajena igralka Judi Dench, ki je priznala, da ji Weinstein je pomagal pri graditvi njene kariere, je po poročanju spletne strani Newsweek dejala, da ni vedela, kakšne grozote so se dogajale njenim stanovskim kolegicam.

