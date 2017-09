Honda CR-V s hibridom namesto dizelskih strojev

Honda CR-V

8. september 2017 ob 08:49

Frankfurt - MMC RTV SLO

Peta generacija Hondinega športnega terenca CR-V, ki bo prišla na trg prihodnje leto, ne bo več ponujala dizelskih motorjev. Nadomestil jih bo hibrid.

Počasi prihaja čas za peto generacijo honde CR-V. V prodajne salone bo prispela prihodnje leto, že prihodnji teden pa bodo Japonci v Frankfurtu pokazali koncept na to temo. Model CR-V hybrid prototype namreč napoveduje novo generacijo tega modela in potrjuje, da bo zrasla v primerjavi s predhodnikom. Bo širša in višja, predvsem pa bo ponujala hibridni pogonski sklop.

Glavne novosti bo prinesla prav motorna ponudba, kjer v vsaj v Evropi, zaradi vse bolj strogih predpisov glede izpustov, ne bomo več našli dizelskih različic. Na voljo bo 1,5-litrski turbobencinar VTEC v kombinaciji z ročnim šeststopenjskim menjalnikom ali samodejnim CVT. Hibridna različica bo sledila bencinski in bo predstavljala vrh ponudbe.

Bencin in elektrika

Pred razkritjem v Frankfurtu vemo, da bo prvi hibridni CR-V opremljen z dvolitrskim bencinskim štirivaljnikom z Atkinsonovim ciklom v povezavi z dvema elektromotorjema. Uporabo goriva in električne energije upravlja sistem Multi-Mode Drive in to počne popolnoma samodejno.

Novemu športnemu terencu, ki bo meril 4,58 metra v dolžino, bodo med drugim namenili dnevne luči v tehniki LED, povezljivost s sistemoma Andorid Auto in Apple CarPlay, sistem kamer za pogled okoli vozila in najnovejše asistenčne sisteme, vključno s sistemom za zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev.

Več bo znanega 12. septembra na predstavitvi, ki jo bo japonski proizvajalec organiziral na avtomobilskem salonu v Frankfurtu.

Martin Macarol