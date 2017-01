Hondin pogled v prihodnost na dveh in štirih kolesih

CES 2017

10. januar 2017 ob 08:44

Las Vegas - MMC RTV SLO

Honda je na sejmu potrošniške elektronike CES v Las Vegasu predstavila dve zelo zanimivi študiji, eno na štirih in drugo na dveh kolesih.

Pred kratkim smo poročali o tem, da bo Honda na sejmu CES v Las Vegasu predstavila električni avtonomni avtomobil, ki bo prepoznaval voznikova čustva. To se je res zgodilo. Hondin mali posebnež neuV res zaznava razpoloženje voznika in na podlagi tega med drugim priporoča glasbo, osvetlitev in druge nastavitve.

A spremljanje čustev uporabnika ni njegova edina posebnost. Gre za avtomobilček, ki postavlja učinkovitost uporabe na povsem novo raven. Pri Hondi so namreč ugotovili, da večina vozil v lasti zasebnikov miruje kar 96 odstotkov časa. Zato lahko neuV, medtem ko ga lastnik ne potrebuje, s pomočjo funkcije avtonomne vožnje prevaža druge uporabnike in s tem prinaša dohodek. Poleg tega lahko v omrežje pošilja odvečno električno energijo in tudi s tem svojemu lastniku omogoča zaslužek.

Dvosedežnik poganjata elektromotorja s skupno močjo 55 kilovatov (75 KM), ki črpata moč iz baterije z zmogljivostjo 20 kWh, v opremo avtomobilčka pa sodi tudi električna rolka (longboard) za zadnji del poti.

Drži ravnotežje in sledi lastniku

Druga zanimivost, ki jo je Honda pokazala v Las Vegasu, je prototip motocikla s tehnologijo Riding Assist. Le-ta skrbi za stabilnost dvokolesa, oziroma, da se le-ta ne prevrne. Namenjena je predvsem za trenutke, ko motocikel miruje, denimo med postanki pred semaforji, ali za manevriranje, pri katerem je vzdrževanje ravnotežja lahko precej zahtevno. Motocikel tako samodejno lovi ravnotežje in sicer z vrtenjem krmila ter s spreminjanjem kota sprednjih vilic, s čimer zniža težišče.

Poleg vzdrževanja ravnotežja lahko motocikel tudi samostojno sledi svojemu lastniku. Tehnologijo zanj si je Honda »izposodila« pri robotu ASIMO ter prevoznem sedežu UNI-CUB. Čeprav za sedaj še ni napovedala njene serijske uporabe, se zdi, da bi lahko bila zelo koristna.

Borut Fakin