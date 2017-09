Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Hruške olupimo in narežemo na krhlje. Damo jih v kozico in prilijemo 2 dl vode. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hruške s sneženo čepico

Oba beljaka, 4 dag sladkorja v prahu in ščepec soli stepemo

12. september 2017 ob 09:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 5 hrušk, 2 žlici medu, 0,5 dl ruma, cimet, muškatni orešček, 4 dag sladkorja v prahu, 2 beljaka.

Hruške olupimo in narežemo na krhlje. Damo jih v kozico in prilijemo 2 dl vode. Dodamo med in rum ter začinimo s cimetom in muškatnim oreščkom. Dušimo na šibkem ognju 10 minut.

Odstavimo in vse preložimo v nepregorno posodo. Pečico ogrejemo na 240 stopinj Celzija. Oba beljaka, 4 dag sladkorja v prahu in ščepec soli stepemo v trd sneg in ga naložimo na hruške. Za slabih pet minut postavimo v razgreto pečico. Postrežemo toplo.