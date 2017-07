Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za jed izberemo 4 velike hruške. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hruške z briejem in meto

Z aromo po meti

18. julij 2017 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 velike, zrele hruške, 30 dag sira brie, pol limone, pol šopka mete.

Meto oplaknemo, osušimo in lističe grobo nasekljamo. Hruške operemo, po želji olupimo in narežemo na četrtine in jim izrežemo peščišče.

Nato četrtine narežemo na krhlje. Limono ožamemo in pokapamo narezane hruške. Brie narežemo na rezine. Hruške in brie zmešamo, potresemo z nasekljano meto in postrežemo.

Dve hruški lahko zamenjamo z dvema jabolkoma, namesto brieja pa lahko uporabimo gorgonzolo ali parmezan. Jedi lahko dodamo tudi grozdje.