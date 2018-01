Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Če med pečenjem vidimo, da je pita suha, jo spet zalijemo z vodo. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Hrustljava pita s kislim zeljem

Pita z vlečenega testa

12. januar 2018 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 5 listov vlečenega testa, 700 g kislega zelja, 2 pora, 1 korenček, 1 steblo zelene, lovorov list, oljčno olje, sol, poper, 1 jajce, 3 dl mineralne vode.



Na oljčnem olju prepražimo por, korenček in stebelno zeleno. Solimo. Dodamo kislo zelje, malo vode in dušimo, dokler voda ne izpari. Nato povišamo temperaturo in zelje bolj pečemo kot kuhamo. Vmes »de glaziramo« z malo vode. Zelje je gotovo, ko precej potemni.

Okroglo posodo namastimo. Na dno položimo list testa, ga premažemo s čopičem z mešanico mineralne vode in olja ter nanj položimo naslednji list testa. Premažemo z oljem in vodo ter potresemo z nadevom in pokrijemo s testom, ki gleda čez rob. Ponovno obilno premažemo z vodo in oljem. Ponavljamo, dokler ne porabimo testa in nadeva. Zadnji list testa lahko zgubamo po površini. V mešanico olja in vode, ki nam je ostala, ubijemo jajce, premešamo in dobro premažemo površino oz. vse polijemo na pito.

Pito pečemo pri 200° Celzija do zlato rumene barve oz. približno 40 minut. Če med pečenjem vidimo, da je pita suha, jo ponovno zalijemo z vodo.

K. Ši., Metka Paragi (oddaja Dobro jutro)