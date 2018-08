Kraljica soula Aretha Franklin v hudih zdravstvenih težavah

Zadnjič je nastopila avgusta lani

13. avgust 2018 ob 21:15

Chicago - MMC RTV SLO, STA

Legendarna ameriška pevka Aretha Franklin, ki so ji pred osmimi leti odkrili raka trebušne slinavke, naj bi bila v izredno slabem zdravstvenem stanju.

Že tako slabo zdravstveno stanje kraljice soula, 76-letne Arethe Franklin, naj bi se še poslabšalo. Kot je v ponedeljek na spletni strani Showbiz 411 zapisal pevkin prijatelj in novinar Roger Friedman, je Aretha ta trenutek v Detroitu, kjer je obkrožena s svojimi najožjimi družinskimi člani. Na Twitterju se je oglasil tudi novinar NBC-ja Harry Hairston, ki je zapisal: "Govoril sem s tesnim prijateljem Arethe Franklin in njeno družino. Pevki ni dobro."

Pevka, znana po hitih, kot sta Respect in I Say a Little Prayer, se že več let bori z zdravstvenimi težavami. Leta 2010 so ji odkrili raka trebušne slinavke, že prej pa se je spopadala z alkoholizmom, odvečnimi kilogrami in kajenjem. V minulih letih je odpovedala že več nastopov, te so ji odsvetovali tudi njeni zdravniki.

Nazadnje je nastopila novembra lani v New Yorku na dogodku fundacije Eltona Johna, ki se bori proti aidsu, zadnji javni nastop pa je imela v Filadelfiji avgusta lani. "To je bila čudežna predstava, saj se je Aretha že tedaj borila z izčrpanostjo in dehidracijo," je zapisal Friedman.

Bogata glasbena kariera

Aretha Franklin je v dolgoletni karieri prejela 18 nagrad grammy, vključno z nagrado za življenjske dosežke. Med njenimi najprepoznavnejšimi uspešnicami so tudi (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Day Dreaming, Jump to It, Freeway of Love in A Rose Is Still A Rose.

Leta 1987 je bila kot prva ženska sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Leta 2005 jo je tedanji ameriški predsednik George W. Bush odlikoval z medaljo svobode, najvišjim ameriškim civilnim odlikovanjem, ki ga podeljujejo za prispevke k ameriškim interesom, miru v svetu ter za kulturne in druge dosežke.

