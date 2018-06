Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Poroka se mu kljub vsemu zdi lepa gesta. Foto: Reuters Sorodne novice Hugh Grant bo prvič stopil pred oltar Dodaj v

Hugh Grant: Poroka je bila predvsem praktična odločitev

Odločitev predvsem zaradi situacije na meji

28. junij 2018 ob 15:06

London - MMC RTV SLO

Britanski igralec, ki se je precej nepričakovano pri 57 letih poročil z Anno Erberstein, pravi, da je v zakonski jarem skočil predvsem iz praktičnega razloga.



Hugh Grant in 39-letna švedska televizijska producentka sta se prejšnji mesec poročila na zasebni civilni poroki v Londonu, predtem pa sta bila šest let v partnerski zvezi.

Lomilec ženskih src je v intervjuju dejal, da skupaj živita, imata tri otroke, hkrati pa mu ni bil všeč trenutek ob pregledu potnih listov na letališču. "Uradniki so rekli, naj vsi Grantovi stopimo na eno stran. Tja smo šli lahko samo jaz in moji otroci, Anna in varuške pa so morale stopiti k drugemu okenčku. Ni se mi zdelo prav," je pojasnil zvezdnik filma Pravzaprav ljubezen.

"Sicer še vedno mislim, da je poroka en velik nesmisel - in enako misli tudi Anna," je dodal. "A vseeno se mi je poročni obred zdel lepa gesta."

Grant ima že pet otrok

Igralec, ki je zaslovel ravno z vlogami v romantičnih komedijah, je letos postal oče že petič v zadnjih sedmih letih. Z nevesto Anno sta letos dobila tretjega otroka.

Prvega otroka je Grant s Tinglan Hong, hosteso v neki kitajski restavraciji, dobil leta 2011. Hčerko sta poimenovala Tabitha. Kot smo že poročali, se je natanko leto dni pozneje, septembra 2012, igralec razveselil novega naraščaja - sina Johna Munga, ki ga je rodila njegova zdajšnja partnerka, Švedinja Anna. Februarja 2013 je spet postal očka, dečka Felixa mu je rodila mati prvorojenke. Nato je otroka spet dobil z Anno Eberstein, letos pa sta se razveselila že tretjega.

