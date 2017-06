Hyundai predstavil električni avtobus

Elektrifikacija javnega prometa

2. junij 2017 ob 12:05

Seul - MMC RTV SLO

Hyundai je na Hyundai Truck & Bus Mega fair razkril svoj drugi poskus v razvoju električnega avtobusa, ki ga je poimenoval elec city.

Korejski gigant je prvič predstavil električni avtobus že leta 2010, pri čemer le-ta zaradi visokih cen baterij v tistem obdobju nikoli ni prišel do serijske proizvodnje. V sedmih letih so se baterije močno pocenile, zato se je Hyundai odločil, da ponovno poskusi z električnim avtobusom, ki naj bi bil na prodaje že leta 2018.

Elektromotor in litij-ionska baterija

Pod obliko klasičnega avtobusa se skriva električni pogonski sklop z elektromotorjem, ki razvije 240 kilovatov (326 KM) in črpa energijo litij-ionske baterije z zmogljivostjo 256 kilovatnih ur. To mu zagotavlja doseg 290 kilometrov oziroma okoli 80 kilometrov več kot lahko z enim polnjenjem prevozijo električna različica osebnega avtomobila hyundai ioniq.

V sporočilu za javnost proizvajalec zagotavlja, da avtobus elec city napoveduje prihodnost javnega prevoza. Gre za praktični prikaz uporabnosti Hyundaijevega inovativnega električnega pogonskega sklopa v komercialne namene.

Poleg dosega, ki z enim polnjenjem znaša skoraj 300 kilometrov, ponuja številne elemente, ki bodo prispevali k večji varnosti in udobju. Med drugim je opremljen s sistemom kamer Around View Monitoring za pogled okoli vozila ter z barvno popolnoma digitalno instrumentno ploščo.

Hyundai pa ni edini veliki proizvajalec, ki išče nove, okoljsko bolj sprejemljive rešitve za javni promet. Pred kratkim smo pisali tudi o Toyotinem avtobusu na vodik, ki ima ničelne izpuste ter lahko v izrednih razmerah deluje kot generator in denimo osvetli stadion in druge objekte ob evakuaciji ob izpadih električnega toka.