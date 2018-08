Hyundaiji bodo tako privlačni kot alfe romeo

Nova oblikovna usmeritev

7. avgust 2018 ob 07:31

Detroit - MMC RTV SLO

Tako razmišlja SangYup Lee, podpredsednik oblikovanja pri Hyundaiu od leta 2016, ki bo poskrbel za to, da bodo imeli njihovi prihodnji modeli močnejši čustveni naboj.

Privlačnim oblikam modelov Alfe Romeo se je klanjal sam Henry Ford. Da oblikovanje italijanske znamke še zdaj predstavlja merilo v avtomobilski industriji, pa je dokazal tudi podpredsednik oblikovanja pri Hyundaiu, SangYup Lee, ki je v intervjuju za Automotive News izjavil, da je njihov cilj, da bi bili hyundaiji vsaj tako privlačni kot alfe romeo.

Prvi model, ki kaže novo smelo usmeritev je koncept le fil rouge, ki so ga Korejci predstavili na letošnjem avtomobilskem salonu v Ženevi. Kot je povedal Lee, le fil rouge predstavlja prvi Hyundaijev model, ki bo imel po meri ukrojen sprednji del. In če je v preteklosti vse modele odlikoval natančno določen družinski obraz, pa bo v prihodnje vsak imel svojo osebnost. Za primer je dal šahovske figure, ki so vsaka zase zelo različne, skupaj pa delujejo kot ekipa. Takšni bodo tudi prihodnji hyundaiji, ki jih bo povezovala tanka, a vseeno opazna rdeča nit.

S praznim listom do novih obzorij

SangYup Lee se je v preteklosti podpisal pod pod številne zanimive avtomobile, med drugim pod koncept pete generacije chevrolet camara, prototip corvette C6 stingray ter bentley EXP 10 speed 6. Delal pa je tudi za Audi, Lamborghini in Porsche. Gre za znamke z močno stilsko tradicijo, ki je pri oblikovanju novih modelov ni mogoče prezreti. Pri Hyundaiu pa je to drugače, saj lahko začnejo s praznim listom in popeljejo znamko do novih obzorij, ki presegajo zgolj vrednost in kakovost.

Martin Macarol