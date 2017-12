Ian McKellen: Ženske so delno krive za škandal v zabavni industriji

19. december 2017 ob 21:00

London - MMC RTV SLO

Britanski igralec Ian McKellen trdi, da bi tudi ženske morale prevzeti del krivde za škandal, ki so ga razkrile izpovedi o spolnih zlorabah v zabavni industriji, ker so v zameno za vloge nudile svoje spolne usluge.

78-letni igralec, najbolj znan je po vlogi Gandalfa v seriji filmov Gospodar prstanov, je svoje misli delil na nedavnem predavanju na univerzi Oxford. "Ljudi je treba poimenovati, kar je za žrtve zelo težko," je po poročanju spletne strani The Australian povedal McKellen.

"Upam, da smo v obdobju, ki nam bo pomagalo zatreti vse to. Iz svoje izkušnje vam lahko povem, da mi je na začetku moje igralske kariere v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja režiser v gledališču pokazal fotografije, ki jih je prejel od žensk. Te so si prizadevale, da bi dobile službo ... Na nekaterih je spodaj pisalo, da se spoštujejo želje režiserja. Z drugimi besedami: če mi daš službo, lahko spiš z mano," je razložil McKellen.

Igralec je ob tem poudaril, da podpira žrtve spolnih prestopnikov, kot sta Harvey Weinstein in Kevin Spacey, ki so zbrale pogum in spregovorile o krivicah. Hkrati pa ga zelo skrbijo posledice lažnih obtožb. "Predvidevam, da se bodo iz teh razkritij izcimile samo dobre stvari. Čeprav so nekateri ljudje obtoženi po krivici - tudi ta stran obstaja," je opozoril igralec.

McKellen je leta 1988 razkril širši javnosti, da je homoseksualec in od takrat se bojuje za pravice gejev v Veliki Britaniji. Nekaj časa je delal tudi s Spaceyjem v londonskem gledališču Old Vic. Njegovo priznanje, da je gej, ko so ga začele bremeniti obtožbe o napadu mladoletnika pred leti, je označil za "graje vredne".

"Okoliščine, v katerih se je odločil, da spregovori o svoji spolni usmerjenosti, so graje vredne, ker je s tem povezal domnevno spolno občevanje z mladoletnikom in izjavo o spolni usmerjenosti," je poudaril McKellen.

