Ian Somerhalder in Nikki Reed pričakujeta prvega otroka

Novico objavila na družbenem omrežju

5. maj 2017 ob 17:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralca Nikki Reed in Ian Somerhalder sta na družbenem omrežju Instagram javnosti sporočila, da dve leti po poroki pričakujeta prvega otroka.

Na omrežju sta objavila enaki fotografiji ter dodala vsak svoj pripis. "Živjo, poznam te, ampak zgolj zato, ker te čutim," je zapisala Reedova. "Kako je sploh mogoče, da te imam že zdaj tako rada? Vse, kar lahko v tem trenutku zagotovo trdim, je to, da je to najmočnejši in najbolj prijeten občutek, kar sem jih kdaj občutila. Telo si deliva že kar nekaj časa in skupaj sva doživela ogromno."

"Komaj čakava, da te spoznava," pa je zaključila svojo objavo. Svoje občutke je na omrežju delil tudi njen partner Ian Somerhalder, ki je najbolj znan po vlogi v seriji Vampirski dnevniki. "To je za najine prijatelje, družino in celoten svet. V vseh svojih 38 letih nikoli nisem izkusil nečesa tako močnega in čudovitega, kot je to. Čaka nas eno res čudovito poglavje in želel sem, da vam novico sporočiva midva."

Dodal je, da je zanj in Nikki to resnično poseben čas, zato sta novico skrivala dokler je bilo to le mogoče. "Želela sva nekaj zasebnosti za preživljanje časa drug z drugim ter z najinim prvim otrokom."

Par se je sicer spoznal, ko se je Reedova priključila Somerhalderjevi dobrodelni ustanovi, ki se zavzema za boljše razmere v zavetiščih. Njuno poznanstvo se je razvilo v ljubezen, ki sta jo aprila 2015 potrdila s poroko.

A post shared by Nikki Reed (@iamnikkireed) on May 4, 2017 at 3:03pm PDT

P. B.