Igra prestolov že šesto leto nadaljuje svoj neslavni rekord

Na drugem mestu znova serija Živi mrtveci

30. december 2017 ob 09:32

London - MMC RTV SLO

Priljubljena HBO-jeva serija Igra prestolov že šesto leto zapored nadaljuje svoj niz na vrhu največkrat nezakonito prenesenih serij s spleta. Na drugem mestu ostaja serija Živi mrtveci.

Čeprav je sedma sezona ustvarjalcem povzročala kar nekaj sivih las, predvsem zato, ker so se nekatere epizode in scenariji predčasno pojavili na spletu, jim neslavni rekord ni ušel iz rok. Podobno kot pretekla leta je bila največkrat pretočena zadnja epizoda - s 400.000 prenosi.

Ampak neslavni rekord se bo vseeno prekinil naslednje leto, saj ustvarjalci napovedujejo osmo in hkrati zadnjo sezono za leto 2019.

V primerjavi s preteklim letom je največji dvig doživela humoristična serija Veliki pokovci, ki se je s šestega povzdignila na četrto mesto. Med novimi serijami so na seznamu pristali detektivska serija Sherlock, animirana znanstvenofantastična humoristična serija Rick and Morty in obujena serija Beg iz zapora. S seznama pa je v primerjavi z lanskim letom izpadla HBO-jeva znanstvenofantastična serija Westworld - predvsem zato, ker bo druga sezona doživela svojo premiero šele naslednje leto.

Mesto Serija (podatki za leto 2017) Serija (podatki za leto 2016) Serija (podatki za leto 2015) 1. Igra prestolov Igra prestolov Igra prestolov 2. Živi mrtveci Živi mrtveci Živi mrtveci 3. Flash Westworld Veliki pokovci 4. Veliki pokovci Flash Puščica 5. Rick and Morty Puščica Flash 6. Beg iz zapora Veliki pokovci Mr. Robot 7. Sherlock Vikingi Vikingi 8. Vikingi Lucifer Supergirl 9. Nepremagljivi dvojec Nepremagljivi dvojec Črni seznam 10. Puščica The Grand Tour Nepremagljivi dvojec

