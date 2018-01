Igra prestolov: Zima prihaja ... leta 2019

Premor med sezonama bo daljši kot običajno

5. januar 2018 ob 16:37

Ljubitelji Igre prestolov bodo morali na zaključno sezono serije počakati več kot leto dni. Zadnjih šest epizod bo izšlo v letu 2019, ustvarjalci pa obljubljajo spektakularen zaključek.

Po napetem zaključku sedme sezone ljubitelji Igre prestolov (Game of Thrones) nestrpno pričakujejo še zadnjo sezono serije, ki velja za eno najpopularnejših nadaljevank v zgodovini. Gledalci v zadnjih šestih delih pričakujejo razplet, ki bo končno razkril, katera od družin bo zavzela Železni prestol in zavladala sedmerim kraljestvom Westerosa.

Vendar pa bodo morali gledalci na osmo sezono počakati nekoliko dlje, kot so bili vajeni pri prejšnjih sezonah. Če so se sezone Igre prestolov v preteklih letih začenjale v aprilu in zaključevale junija (z izjemo sedme, ki je izhajala julija in avgusta), kar pomeni, da so morali gledalci na začetek nove sezone čakati približno deset mesecev, je sedaj že jasno, da bo premor med zadnjima dvema sezonama daljši. Iz televizijskega omrežja HBO so namreč sporočili, da bo osma sezona izšla v letu 2019. Natančnejšega datuma zaenkrat še niso razkrili.

Produkcija zadnje sezone se je sicer začela oktobra lani, snemanje pa naj bi potekalo do sredine letošnjega leta. Casey Bloys, programski vodja HBO-ja, je povedal, da bo posnetih več različnih zaključkov serije. S tem se bodo pri HBO-ju skušali zavarovati pred nezaželenimi vdori, ki bi lahko razkrili razplet serije pred njenim uradnim izidom.

Ustvarjalca serije David Benioff in D. B. Weiss, ki bosta zadnjo sezono tudi režirala, sta v intervjuju za Entertainment Weekly povedala, da želita serijo zaključiti kar se da spektakularno.

Sedma sezona se je zaključila lanskega avgusta, vsako epizodo pa si je ob izidu samo v ZDA ogledalo več kot 30 milijonov ljudi. Ob tem Igra prestolov že šest let kraljuje tudi na lestvici največkrat nezakonito prenesenih serij s spleta.

