Igralec Ben Stiller postal ambasador dobre volje

Pred kratkim obiskal prebežnike v Gvatemali

3. julij 2018 ob 10:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Znanega ameriškega igralca Bena Stillerja je agencija Organizacije združenih narodov za begunce UNHCR imenovala za ambasadorja dobre volje.

Imenovanje sicer prihaja po njegovem potovanju v Gvatemalo, kjer se je igralec, režiser in producent srečal s prebežniki iz Srednje Amerike, ki si bili zaradi nasilja primorani zapustiti svoje domove.

Stiller je dejal, da je počaščen in zelo ponosen, da bo lahko prevzel vlogo ambasadorja dobre volje. "UNHCR je organizacija, ki neutrudno deluje po vsem svetu in pomaga moškim, ženskam in otrokom, ki bežijo pred vojnami, terorjem in pregonom." Ob tem je dodal, da so to ljudje, ki so resnično ranljivi in so pretrpeli ogromno. "Potrebujejo pomoč."

Igralec je najbolj znan po svojih vlogah v komedijah, kot sta Zoolander in Dodgeball, sicer pa je že več let velik podpornik UNHCR-ja. V tem času se je med drugim srečal s prebežniki v Nemčiji in Jordaniji ter podpiral kampanjo organizacije #sprebežniki.

V izjavi je dodal še, da še nikoli do zdaj ni bilo tehtnejšega razloga ali večje nujnosti za prikaz solidarnosti in pomoči prebežnikom. "Sicer nisem prepričan, kakšna so bila moja priporočila za ambasadorja dobre volje oziroma kdo je to odobril, a uspelo mi je," še poroča CNN.

P. B.