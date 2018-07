Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! George in Amal Clooney sta se spoznala leta 2013. Foto: Reuters Sorodne novice Filmska recenzija: Oceanovih 8 Dodaj v

Igralec George Clooney udeležen v nesreči s skuterjem

Ni dobil resnih poškodb

10. julij 2018 ob 11:30

Hollywoodski zvezdnik George Clooney je bil po poročanju tujih medijev poškodovan v prometni nesreči. Po prvih podatkih naj bi prišlo do trčenja njegovega skuterja in avtomobila.

Nesreča se je zgodila na Sardiniji, kjer ameriški igralec snema najnovejšo televizijsko serijo Catch 22. Predstavniki za odnose z javnostmi bolnišnice John Paul II so pojasnili, da so Clooneyja že odpustili iz bolnišnice, po neuradnih podatkih pa naj bi si poškodoval kolk.

Igralec v šestdelni seriji Catch 22 o drugi svetovni vojni, ki bo na televizijske ekrane prišla leta 2019, igra poveljnika ameriškega vojnega letalstva, za televizijo pa je prirejena po romanu Josepha Hellerja.

George in žena Amal Clooney, ki sta se leta 2014 poročila v Benetkah, sta se sicer lani razveselila dvojčkov - deklice Elle in dečka Alexandra. Par se je spoznal leta 2013, ko sta skupaj delala pri nekem projektu, povezanem s kršitvami človekovih pravic v Siriji, prvič pa so ju v javnosti skupaj opazili oktobra med večerjo v Londonu.

Clooney je takrat vse govorice o romanci zavrnil, češ da so izmišljene. Toda čez nekaj mesecev jo je pripeljal s seboj v Belo hišo, skupaj sta preživela počitnice na Sejšelih in safari v Tanzaniji, 22. aprila 2014 pa sta se zaročila in se nato septembra istega leta poročila.

