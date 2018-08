Igralec in glasbenik David Hasselhoff tretjič stopil pred oltar

V Italiji se je poročil z 38-letno manekenko

1. avgust 2018 ob 18:32

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanji zvezdnik serije Obalna straža David Hasselhoff je dve leti po zaroki večni da izrekel 38-letni manekenki Hayley Roberts. Poročila sta se v Italiji.

Igralec naj bi po poročanju tabloida People poskrbel, da sta bili pri poroki, ki je potekala v izjemno ozkem krogu družine in prijateljev, v Apuliji lahko tudi 28-letna hčerka Taylor in 25-letna Hayley.

66-letnik in manekenka sta pred oltar stopila sedem let po tem, ko ga je ona očarala med srečanjem v hotelu. V tistem času je bil eden izmed sodnikov v britanskem šovu talentov, ona pa ga je ogovorila, saj je želela njegov avtogram. Dal ji ga je pod pogojem, da mu ona da svojo telefonsko številko in pet let pozneje sta bila zaročena.

"Oba sva jokala," je Robertsova pojasnila po zaroki v Malibuju. "Resnično se mi tudi sanjalo ni, da me bo zaprosil za roko. Še vedno sem polna čustev."

Manekenka se je v zadnjih letih močno povezala z njegovima hčerkama, ki sta očetu tudi dali zeleno luč za zaroko. "Povedal sem jima, kaj bom naredil, in obe sta me podprli," je pojasnil za Hello!. "Težko je, saj nihče noče spremljati ločitve svojih staršev. A obe imata radi Hayley in sta iskreno veseli zame." Igralec je bil pred tem poročen s Catherine Hickland in Pamelo Bach.

P. B.