Igralec Jamie Foxx v Dubrovniku tarča rasističnih žaljivk

Incident v restavraciji

20. februar 2017 ob 14:21

Dubrovnik - MMC RTV SLO/STA

Igralca, ki je pred dnevi prispel v Dubrovnik za snemanje filma o Robinu Hoodu, sta po poročanju hrvaških medijev v dubrovniški restavraciji z rasističnimi žaljivkami napadla vinjena gosta.

Do hujšega incidenta ni prišlo, saj je osebje restavracije vinjena gosta takoj odpeljalo iz restavracije. "Vinjena Hrvata sta prišla do naše mize in nas napadla," je igralec na Instagramu opisal dogodek. Nanj naj bi se spravila z žaljivkami na račun njegove matere in rase.

Na družbenem omrežju je objavil serijo posnetkov, v katerih govori o rasističnih žaljivkah napadalcev, videti pa je tudi hiter odziv zaposlenih, ki so ju pospremili do izhoda. Hrvaški mediji poročajo še, da incident dobrega počutja Foxxa in njegovih prijateljev naj ne bi pokvaril.

Foxx bo sicer v novem celovečercu o srednjeveškem uporniku igral Malega Johna, poleg njega pa je v Dubrovnik že prispel tudi Jamie Dornan. Po vsej verjetnosti bodo naši južni sosedje dočakali tudi Leonarda DiCapria, ki je eden od producentov filma, premiera pa je zaenkrat načrtovana za februar 2018.

P. B.