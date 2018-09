Poudarki 19. septembra ob 20. uri bo na Gospodarskem razstavišču Dalmatinski večer. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Klapa Kampanel je letošnje poletje že večkrat nastopila v Sloveniji. Tukaj jih vidimo, kako so na Tromostovju prepevali a capela verzijo pesmi Moja, ki jo v originalu izvajajo Modrijani. Mimoidoči so se ustavljali in z veseljem prisluhnili mini dalmatinskemu koncertu. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Nikša Antica: "Nekateri iz naše slupine so zaključili formalno glasbeno šolo. A čeprav nismo po izobrazbi vsi glasbeniki, je v nas velika ljubezen do glasbe - petja in igranja na različne instrumente. Dejansko se vsi že od zgodnjega otroštva tako ali drugače ukvarjamo z glasbo in nastopanjem. Imam občutek, da so ljudje to spoznali in da se čuti ta "dalmatinski melos" in močna čustva, ki nas ženejo naprej, da nikakor ne moremo nehati. Slovensko občinstvo nas je zelo lepo sprejelo, tudi mi smo vedno znova z veseljem tukaj." Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Poskušamo ostati v tipičnem klasičnem dalmatinskem stilu, da ne zaidemo preveč v sodobno elektroniko ali kaj podobnega, kar ne bi pristajalo klapam. A kljub temu se trudimo, da pesmi interpretiramo na moderen, sodoben način, tako da so naši koncerti zanimivi tudi za mlado publiko in tiste, ki imajo radi sodobne ritme. Klapa Kampanel bo z gosti na Gospodarskem razstavišču pričarala pravo dalmatinsko vzdušje, vključno z dalmatinsko kulinariko, za katero bo poskrbela ljubljanska restavracija Separe. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Dodaj v

"Igrali bomo, dokler si bo občinstvo želelo Dalmacije v Ljubljani!"

Nagradna igra: z MMC-jem na koncert klape Kampanel

5. september 2018 ob 20:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Na Dalmatinski večer želimo, da se občuti tipičen dalmatinski melos: hrana, pijača, sproščenost, spomin na morje, prijetna čustva, druženje in glasba ter seveda ... veliko romantike," pred koncertom v Ljubljani napoveduje Nikša Antica, član klape Kampanel.

Ta je v Sloveniji že dobro znana, kot radi izpostavijo, saj tu nastopajo skoraj vsak teden: konec leta 2011 so nastopili na Kongresnem trgu skupaj z Jeleno Rozgo, lani so nastopili v Stožicah kot gostje velikega koncerta ob rojstnem dnevu ene od radijskih postaj, v Križankah so v družbi drugih klap nastopili leta 2012, letošnje poletje so nastopili v Ajdovščini, v Žički Kartuziji in v Trebnjem, tudi sicer nastopajo po slovenskih kulturnih domovih in različnih krajih vse od Primorske do Prekmurja.

Povsem samostojni dalmatinski večer pa pripravljajo v sredo, 19. septembra, od 20. ure naprej na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

"To bo večer doživetja, poskušali bomo čim bolj vzpostaviti stik z občinstvom, to ne bo le koncert, ampak podoživljanje toplih poletnih dalmatinskih dni. Igrali bomo tudi tri ure, če bo občinstvo tako želelo. Obiskovalci bodo lahko slišali veliko tradicionalnih dalmatinskih pesmi, pa tudi našo avtorsko glasbo, med njimi najnovejši singel Litnja balada. Upam, da bomo naredili dober zmes tradicionalne glasbe na moderen način, poudarja osem Dalmatincev. Manjkale ne bodo niti njihove preostale uspešnice: Ni'ko se ne smije kao ti, Moja jube, lipi cvite, Aj ća, volin te, Evo je lito, Moja posljednja i prva ljubavi, Nedodirljiva, Reci mi što, Sveta Zemlja Dalmacija, Život leti kapetane, Anđele moj, Molitva za tebe.

Igrajo na različna glasbila: od kitare, mandoline, tamburice, bobnov conga, bas kitare, ukulel do violine: "Vsa glasbila med seboj kombiniramo s štiriglasnimi glasovi, naš stil je plesni, tradicionalni, moderno dalmatinski, seveda skupaj z a capela verzijo; vsega po malem. Preizkusili smo se tudi v petju v slovenščini, saj znamo v a capeli verziji odpeti zelo znano pesem Moja slovenskega ansambla Modrijani."

Osem moških vokalov se najbolje znajde v četveroglasni a capela interpretaciji. Nikša Antica poje 2. tenor in igra bariton, kitaro ter občasno bobne, nepogrešljivi 2. tenor prepevata Ante Antić in Tomislav Prcela, ki prav tako zna prijeti za kitaro. Mate Gaćina obvlada bariton, kitaro in harmoniko, Jerica Grcin se znajde ob basu, mandolini in kontrabasu, Emil Martinovič je na basu, Davor Krnjak ima vedno ob sebi bariton in mandolino, Nado Santini prepeva 1. tenor, Vjeko Hudeček pa z glasom osvaja bas in igra kitaro. Do zdaj ao izdali dva studijska albuma, jeseni izide še tretji.

V Slovenijo se, kot rečeno, neprestano vračajo, njihova želja pa ostaja: "V Sloveniji smo nastopali že v večjih dvoranah, kulturnih domovih, v Stožicah, Križankah, a želja ostaja: Cankarjev dom. Gallusova dvorana je zelo akustična in veličastna, tam si želimo izvesti "unplugged" koncert. Gallusova dvorana je ravno prav velika in lepo bi se čutil spoj občinstva z našo postavo."

Meri Cetinić bo gostja

Pridružile se jim bodo tudi Klape Iskon, pa pevec Mladen Grdović ter prav posebna gostja, legendarna Meri Cetinić, ki vsem slovenskim oboževalcem sporoča, da se že neskončno veseli nastopa v Sloveniji po tolikih letih.

Ko pomislimo na Dalmacijo, seveda nikakor ne gre brez kulinarike, tamburic, galebov, vonja po morski hrani, morja in oranžnih morskih sončnih zahodov, tako da bodo obiskovalci nekaj tega deležni tudi na večeru.

Tanja Mojzer