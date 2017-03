Igralka Amanda Seyfried skrivaj stopila pred oltar

Zakonca pričakujeta tudi prvega otroka

17. marec 2017 ob 15:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Amanda Seyfried in njen partner Thomas Sadoski, ki sta decembra sporočila, da pričakujeta prvega otroka, sta izdala, da sta se 12. marca poročila daleč od oči javnosti.

Zvezdnica filma Mamma Mia in Sadoski sta na začetku lanskega leta oznanila, da sta par, pol leta pozneje pa se je na igralkinem prstu že svetil srebrni obroček.

Spoznala sta se, ko sta skupaj sodelovala pri predstavi The Way We Get By, a romantično sta se povezala šele na snemanju filma The Last Word.

"Pobegnila sva in se skrivaj poročila," je Sadoski dejal v oddaji The Late Late Show ter ob tem ponosno pokazal svoj poročni prstan. "Enostavno sva se odpravila na podeželje in se poročila. Bila sva sama in najin dan je bil popoln," je dodal. Drug drugemu sta prebrala poročne zaobljube, ki sta jih napisala sama, poleg duhovnika pa je bil pri poročnem obredu prisoten še Amandin pes Finn.

"Obred je bil čudovit. Ravno takšen, kot mora biti. Bila sva samo midva, poroka je bila povsem sproščena, nato pa sva šla še na sprehod s psom in na večerjo," je še ponosno dejal voditelju oddaje Jamesu Cordenu.

Veseli se rojstva otroka

Na vprašanje ali je pripravljen na očetovstvo, je odgovoril, da daleč od tega. "Nad rojstvom otroka sem navdušen bolj, kot sem bil nad čemerkoli v vsem svojem življenju. A vseeno nočem biti preveč samozavesten, saj se na to nikoli ne moreš pripraviti odlično."

Novico o njuni zaroki so sicer mnogi označili za precej zaletavo, saj se je Sadoski oktobra 2015 ločil od svoje žene Kimberly Hope, s katero je bil poročen kar osem let, Seyfriedova pa se je le nekaj mesecev pred začetkom razmerja s Sadoskim razšla z Justinom Longom.

P. B.