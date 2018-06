Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Nielsenova se je s Frido razveselila prve hčerke. Foto: Reuters Sorodne novice "Srečni časi" - Brigitte Nielsen bo pri 54 letih petič mama Dodaj v

Igralka Brigitt Nielsen pri 54 letih rodila petega otroka

Z 39-letnim možem sta se razveselila sina

25. junij 2018 ob 12:20

Las Vegas - MMC RTV SLO

Danska igralka in nekdanja manekenka Brigitte Nielsen je pri 54 letih rodila petega otroka, tokrat se je prvič razveselila hčerke.

Z 39-letnim možem, Italijanom Mattio Dessijem, sta dejala, da sta ob rojstvu hčerke Fride presrečna. "Ne bi mogla biti bolj srečna, da se nama je pridružila čudovita hčerka," je par dejal za ameriški tabloid People. "Pot je bila dolga, a na koncu se je izplačalo. Še nikoli se nisva počutila bolj polna ljubezni."

Nielsenova je sicer z Dessijem poročena od leta 2006, on pa je njen peti mož. Brigitte že kmalu po poroki ni skrivala, da si kljub svoji starosti še želi naraščaj. "Otroci so moja motivacija. Po poziranju v Playboyu bova poskusila z zunajtelesno oploditvijo IVF. Vem, da so moje želje velike, a če se bodo uresničile, ne bom prosila ničesar več," je priznala leta 2008.

Danska zvezdnica je zaslovela z vlogama v filmih Rocky IV in Kobra, v katerih je zaigrala ob Sylvestru Stallonu, s katerim sta se leta 1985 tudi poročila. Dve leti pozneje je bilo njune ljubezni že konec. Dessi je že njen peti mož – pred Stallonom je bila poročena s Kasperjem Windingom, za njim pa še s Sebastianom Copelandom in Raoulom Meyerjem, piše CNN.

Nielsnova ima že štiri sinove, stare med 23 in 34 let, sicer pa ni edina zvezdnica, ki je presenetila z nosečnostjo v poznih letih. Lani je pevka Janet Jackson pri 50 letih prvič postala mama, pred kratkim pa je igralka Rachel Weisz presenetila z novico, da pri 48 letih z Danielom Craigom pričakujeta prvorojenca.

P. B.