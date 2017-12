Igralka iz Moje obilne grške poroke aretirana zaradi tatvine

Uslužbenci trgovine so bili na dejanje pripravljeni

29. december 2017 ob 18:05

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška igralka Lainine Kazan naj bi napolnila nakupovalni voziček in nato supermarket zapustila brez plačila računa. Uslužbenci trgovine trdijo, da se to ni zgodilo prvič.

Lainine Kazan, najbolj znana po vlogi Marie Portokalos iz komedije Moja obilna grška poroka (My Big Fat Greek Wedding), je bila v enem od losangeleških supermarketov na božični večer ujeta pri tatvini.

77-letna igralka je nakupovala v supermarketu v dolini San Fernando, nato pa naj bi iz trgovine odkorakala z neplačanimi dobrinami v vrednosti dobrih 150 evrov. Zaposleni v supermarketu so za ameriški spletni portal TMZ povedali, da jih igralkino dejanje ni presenetilo, saj naj bi podobne trike uporabila že v preteklosti. Lainine naj bi v njihovi trgovini že večkrat napolnila nakupovalni voziček, se odpravila proti blagajni, nato pa se brez plačila izmuznila iz trgovine.

Tokrat so uslužbenci supermarketa igralko že med nakupovanjem nadzorovali preko varnostnih kamer in počakali, da je z vozičkom neplačanih dobrin izstopila iz trgovine. Tam jo je pričakal varnostnik, ki je igralko pridržal do prihoda policije.

Tatvina ali nesporazum?

Igralkin odvetnik Mark Werksman trdi, da je bila aretacija posledica "nesporazuma". V nasprotju z zaposlenimi v trgovini trdi, da igralka v resnici niti ni dobila možnosti, da poravna stroške nakupa, saj naj bi jo zadržali, še preden je lahko stopila do blagajne.

Odvetnik Werksman je ob tem zanikal tudi navedbe, da naj bi njegova varovanka podobno ravnala že v preteklosti. V izjavi za javnost je povedal: "Lainie ni tatica. Prav tako ni zapustila trgovine brez plačila. Gre za napako uslužbencev supermarketa, ki ji niso dali možnosti, da bi pred zadržanjem plačala za svoj nakup."

Lainine Kazan je bila ob prihodu policije aretirana zaradi tatvine, iz pridržanja pa je bila izpuščena še isti dan. Njen odvetnik je prepričan, da bodo vse obtožbe ovržene.

M. Z.