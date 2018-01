Igralka nad svojo stilistko, ker jo je spustila na rdečo preprogo v poceni obleki

Za komentarje se je že opravičila

27. januar 2018 ob 13:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Taryn Manning, najbolj znana po vlogi v seriji Oranžna je nova črna, je okrivila svojo stilistko, ker jo je na na podelitev nagrad SAG spustila v črni obleki oblikovalke Adrianne Papell, ki je stala "zgolj" dobrih 160 evrov.

Manningova se med nastavljanjem fotografskim objektivom ni zavedala, da nosi obleko, za katero ni treba odšteti pravega bogastva. O tem so jo obvestili leteči reporterji tabloidnega spletnega portala TMZ, kar jo je vse prej kot spravilo v dobro voljo. "Utihnite," je zabrusila reporterju, ko jo je vprašal po njeni obleki na podelitvi nagrad igralskega ceha (SAG). "Noro, da mi stilistka ni povedala, koliko stane. Želela sem obleči superzvezdniško obleko ... Oblikovalka je prejela veliko pozornosti v medijih in mislim, da bi mogla zaradi tega plačati precej denarja," je še odvrnila Manningova.

Toda za svoje prenagljene komentarje se je kasneje opravičila na Instagramu, kjer je objavila fotografijo s podelitve nagrad: "Najprej bi se rada opravičila za komentarje, ki sem jih dala, ko so me paparaci zbombardirali glede moje stilistke in obleke. Naj bo jasno, da mi je bila obleka Adrianne Papell všeč in da je stilistka Chaunielle Brown moja prijateljica. Počutila sem se lepo in sem bila ponosna, da sem podpirala svojo ekipo močnih žensk in našo nominacijo."

Branila se je, da so jo novinarji "ujeli nepripravljeno", ko so jo zasliševali glede cene obleke: "O čemer nisem vedela nič, zato sem se počutila izrabljena v korist nekoga drugega. Vsak umetnik sanja o tem, da bi nosil dizajnerska oblačila na rdeči preprogi, če dobi priložnost. Ampak sem srečna, ker sem dokaz, da je nekaj več, kot da se počutiš samozavestno, čudovito in srečno navznoter samo zaradi cene. Stilistka mi je ni izdala. Dobra stvar pri tem pa je, da si obleko lahko privoščijo vsi."

