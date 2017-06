Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Varno, sproščeno, igrivo - to je bilo na festivalu najpomembnejše. Foto: MMC RTV SLO Milan Hosta je prepričan, da bi moralo biti športno igrišče srečevališče vsake skupnosti. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Igrivost je pomembnejša od tekmovalnosti - pa ne le pri otrocih

1. šolski Playness festival potekal na Rakeku

14. junij 2017 ob 11:04

Rakek - MMC RTV SLO

"Ne pretiravajte, ne tekmujemo!" Takšen je bil napis pri opisu vsake naloge, ki je razmigala rakovške otroke in njihove starše na prvem šolskem Playness festivalu.

Rakovški cirkus, rakovški oviratek, ristanc, igriva kolebnica, ... To je le nekaj zabavnih nalog, ki so na nogometni stadion pri Osnovni šoli "Jožeta Krajca" Rakek privabile množico družin. Te so v sončnem vremenu uživale v tistem, na kar vse prevečkrat pozabimo - v igranju. Na pobudo profesorice športne vzgoje Polone Klopčič in ob podpori ravnateljice Anite Knez so namreč učitelji pripravili vrsto zabavnih nalog, v katerih so se preizkusili ne le mali nadobudneži, pač pa tudi njihovi očetje in mame. A pozor, naj je šlo za lokostrelstvo, skakanje čez kolebnico, hojo s hoduljami ali štafeto, s katero se je druženje končalo, pravilo je bilo le eno - pomembno se je zabavati in se ob tem še razgibavati.

"Tekmovati nikoli ne moreš sam"

"Otrokom želim vcepiti v glavo, da je vse drugo pomembnejše od tekmovalnosti. Tudi ko pri urah športa tekmujemo, ko na primer igramo Med dvema ognjema, imamo na začetku in na koncu vedno pozdrav ter rečemo "hvala za igro" nasprotni ekipi, saj ne moreš igrati, če si sam. Milan je namreč lepo rekel - tekmovati nikoli ne moreš sam, ampak vedno tekmuješ proti nekomu," je dejala Klopčičeva in imela pri tem v mislih Milana Hosto, ustanovitelja programa Playness, ki je prepričan, da so gibalno opismenjevanje, gibalne kompetence in gibalna samozavest predpogoji za kakršno koli drugo obliko pismenosti.

Ekipa Playnessa namreč skuša predstaviti igrive telesne dejavnosti, ki so izjemnega pomena za otrokov razvoj. "Tekmovalnosti je že povsod drugje dovolj, na piedestal želimo vrniti igrivost telesa," je dejal Hosta, sicer priznani športni filozof in mednarodni aktivist.

Klopčičeva je ob tem dodala, da jo zelo veseli, ker imajo šolarji radi šport. "Nikogar ni, ki ne bi hotel sodelovati pri uri. To je tudi moj cilj, da vsaj v športu najde nekaj, kar mu je všeč, in nato to tudi pridno dela."

Ko se boste znova igrali, pa naj bo to kar koli že, pa se le spomnite na Playness filozofijo, ki pravi: Ne tekmujemo! Sodelujemo. Ne vsiljujemo! Ustvarjamo okoliščine. Ne omejujemo! Osvobajamo. Ne izključujemo! Vključujemo. Ne zamorimo! Poživimo.

