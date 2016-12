Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Nočne zabave v trgovinah Ikea so strogo prepovedane. Foto: Reuters Najstniki se skrivajo v trgovinah do zaprtja in nato pridejo na plan. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ikea nad najstnike, ki brez dovoljenja preživijo noč v trgovini

Nenavadni trend v trgovinah

22. december 2016 ob 09:09

Stockholm - MMC RTV SLO

Švedski trgovski velikan Ikea je v približno desetih trgovinah po svetu v zadnjem obdobju odkril okoli deset nedovoljenih nočnih zabav, na katerih so najstniki želeli tudi prespati.

Mladeničem in mladenkam je tovrsten podvig uspel, potem ko so se spretno izognili varnostnikom v trgovinah. Kot poroča britanski Metro, je kazen za takšno dejanje tožba, saj velja zadrževanje v trgovini po koncu obratovalnega časa za vlom.

Nenavadni trend se je začel avgusta, ko sta dva belgijska blogerja na YouTubu objavila posnetek, kako skačeta po posteljah v trgovini in posnetek naslovila Kako preživeti noč v Ikei. To jima je uspelo tako, da sta se vse do zaprtja trgovine skrivala v garderobi tri ure. Nato pa sta se spet skrila v njo nekaj ur pred odprtjem.

Zadnji primer se je zgodil v Jonkopingu na Švedskem, ko so dve 14-letni dekleti ujeli zaposleni, potem ko sta noč preživeli v trgovini. Toda ker sta mladoletnici, ju trgovina ne more sodno preganjati. V drugem primeru sta bili glavni "junakinji" dve 15-letnici, ki jima je uspelo preživeti celo noč v trgovini, vendar ju je bilo nato preveč strah, da bi zapustili omaro, v kateri sta se skrivali in iskali zavetje pred sprožitvijo alarma.

Čeprav nista nikoli zapustili omare, so ju ujeli zjutraj in ju prijavili policiji zaradi nedovoljenega bivanja, je poročal portal Sydsvenskan. "Upamo, da se bo ta trend počasi ustavil. Ne vemo, kaj je tako zabavnega pri tem," je dejal predstavnik za stike z javnostjo Jakob Holmstrom za Aftonbladet. Kot so še poudarili v trgovinah, je na prvem mestu varnost, šele nato zabavne izkušnje.

K. K.