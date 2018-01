Ilustrirana knjiga za pol stoletja Led Zeppelinov

Led Zeppelin so nastali leta 1968 v Londonu in se v glasbeno zgodovino zapisali kot ena najbolj vplivnih zasedb, ki je s svojimi raznolikimi glasbenimi vplivi, kot so blues, psihedelija in folk glasba, odločilno prispevala k razvoju hard rocka. Sestavljali so jo kitarist Jimmy Page, pevec Robert Plant, basist in klaviaturist John Paul Jones ter bobnar John Bonham. Foto: Reuters

Knjiga bo izšla letos

2. januar 2018 ob 14:34

London - MMC RTV SLO, STA

Page je zaslužen tudi, da so v letih 2014/15 izšle revidirane in razširjene izdaje vseh devetih albumov skupine. Nadaljnje podrobnosti o publikaciji bodo sicer predstavili kasneje, je poročal portal Team Rock.

Večino glasbe Led Zeppelinov je napisal Page, za besedilni del pa je poskrbel Plant. Po Bonhamovi smrti leta 1980 je skupina uradno prenehala delovati, a se je kasneje še nekajkrat sestala.

Pri kritikih sprva ni bila dobro sprejeta, je pa bila kljub temu komercialno uspešna s svojimi albumi. Največji uspeh je dosegla s četrtim albumom brez naslova, ki se ga je prijela oznaka Led Zeppelin IV in je postal eden najbolje prodajanih albumov, tudi kritiki so ga uvrstili na seznam najboljših plošč vseh časov.

Na njem so nekatere najbolj znane pesmi Led Zeppelinov, kot so Black Dog, Rock and Roll, Going to California ter Stairway to Heaven. Med njihove uspešnice sodijo še Babe I'm Gonna Leave You, Dazed and Confused, Communication Breakdown, Whole Lotta Love, The Song Remains the Same in Kashmir.