Ime leta na Valu 202 je Peter Prevc

Nagrado prevzela njegovo dekle Mina Lavtižar

22. december 2016 ob 19:02,

zadnji poseg: 22. december 2016 ob 23:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ime leta na Valu 202 je Peter Prevc, smučarski skakalec, ki je v Planici na najboljši možni način končal neverjetno sezono, v kateri je osvojil vse, kar je bilo mogoče.

"Slovenijo je ponesel v daljave. In dvignil v nebo. Ustvaril je niz navdušujočih zimskih trenutkov in jih podaril redko poenoteni slovenski javnosti. V šampionskem športnem slogu, ki ga spremlja zadržana, a pristna iskrenost, je sestavil neverjetno sezono, v kateri je osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Končal jo je s telemarkom - na prazniku športnih praznikov letos v Planici. Smuči, ki jih je ob tem podaril projektu Botrstvo, pa smo na dobrodelni dražbi prodali za osupljivih 45 tisoč evrov. Ponosni smo nanj in tako naj tudi ostane!" je ob razglasitvi povedal odgovorni urednik Vala 202 Mirko Štular.

Mozaik, delo mozaicista Janeza Mučiča, je v Petrovem imenu prevzela Mina Lavtižar, Petrovo dekle. Peter Prevc je prisotne nagovoril prek videa: "Lepo pozdravljeni! Najlepše se vam zahvaljujem za podeljen naziv Ime leta. V bistvu sem zelo počaščen, presenečen. Ko sem videl seznam, ko sem sam izpolnjeval glasovnico, sebe ne bi postavil tako visoko, ker je bilo med kandidati veliko posameznikov z izjemnimi zgodbami. Vse osebnosti s seznama so imele za sabo neverjetno zgodbo, jo še ustvarjajo … Vsem nominirancem čestitam. Vsem pa želim tudi vesele praznike in čim bolj uspešno leto 2017."

Kdo so bili tisti, ki so bili izbrani za ime posameznega meseca? Z inovativnimi projekti ter učinkovitimi metodami za spodbujanje branja je v januarju prepričala ravnateljica Knjižnice Antona Tomaža Linharta v Radovljici Božena Kolman Finžgar.

Judita Nahtigal, ravnateljica Dijaškega doma Kranj, je bila pripravljena v domu začasno namestiti 6 mladoletnih beguncev brez spremstva. Zaradi plemenitosti in nesebične pomoči je postala ime februarja.

Peter Prevc, nas je navduševal celotno sezono 2015/2016, v marcu, ko je v Planici pravljično sklenil neverjetno sezono, v kateri je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, pa so ga poslušalci izbrali še za ime meseca.

Boštjan Videmšek novinar, ki s svojimi zgodbami že leta opozarja javnost na begunsko krizo in si je skupaj s šestimi kolegi iz različnih evropskih držav prislužil nominacijo za European Press Prize 2016, je postal ime meseca aprila.

Peter Slatnar je športnike in Slovence navdušil v maju, ko je, potem ko se je programu skakalnih smuči odpovedal Elan, zaznal priložnost in pod okriljem podjetja Slatnar Carbon zagnal proizvodnjo smuči.

Luka Snoj je vodja jedrskega reaktorja Triga, ki v okviru Inštituta Jožefa Stefana deluje že 50 let. Začetek delovanja reaktorja je pomenil začetek jedrske dobe v Sloveniji. Za svoje dosežke je bil izbran za ime meseca junija.

V juliju je prepričal Matija Solce, lutkar, glasbenik, vodja festivala Plavajoči grad, ki temelji na prostovoljstvu in poteka skorajda brez proračuna. V idilični okolici gradu Snežnik je povezal domačine in različne umetniške skupine.

Klemen Balažic in Peter Uranič, ki sta avgusta brez pomislekov zabredla v reko Savo in iz nje potegnila negibnega človeka ter mu tako rešila življenje.

Septembra je motokrosist Tim Gajser v krstni sezoni v elitnem razredu motokrosa v kategoriji MXGP postal svetovni prvak.

Kozma Ahačič, idejni oče in urednik spletnega jezikovnega portala FRAN, je prepričal v oktobru. Portal FRAN združuje slovarje in druge slovenistične jezikovne vire Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, v dveh letih delovanja pa je presegel 11 milijonov obiskov.

Novembra je podatkovno-preiskovalna skupine Televizije Slovenija EkstraVisor razkrila, da pri nabavi zdravil ter pripomočkov bolnišnice z javnim denarjem ravnajo negospodarno in omogočajo velike zaslužke dobaviteljem. Ime meseca je postala novinarka in vodja projekta Lidija Hren.

Ime meseca decembra je postal Žiga Vrtačič, eden od članov inštituta Danes je nov dan, v okviru katerega je nastalo spletno orodje Parlameter. Z Googlovo pomočjo so ga razvijali dve leti, omogoča pa učinkovit vpogled v delovanje oblasti: od tega, koliko so poslanci navzoči na sejah, do tega, kaj govorijo in kako dejavni so.

