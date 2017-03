Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Air India pravi, da se je prvič v zgodovini letalstva zgodilo, da je v celoti ženska posadka opravila polet okoli sveta. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Indijci prijavili nov rekord - ženska posadka prvič okoli sveta

"Ženski" rekord v Guinnessovi knjigi rekordov

6. marec 2017 ob 16:12

New Delhi - MMC RTV SLO/STA

Nov mejnik v letalski zgodovini naj bi dosegel indijski letalski prevoznik, katerega posadka, v celoti sestavljena iz žensk, je opravila polet okoli sveta.

Air India pravi, da se je prvič v zgodovini letalstva zgodilo, da je v celoti ženska posadka opravila polet okoli sveta.

"Vsi, ki so bili vpleteni v polet, od pilotov do kabinskega osebja in osebja za prijavo leta, so bile ženske," je za AFP dejal tiskovni predstavnik družbe G P Rao. Dodal je, da so ženske bile tudi kontrolorke poleta, ko se je letalo 3. marca vrnilo v New Delhi.

Svoj dosežek so že prijavili tudi Guinnessovi knjigi rekordov.

Polet od New Delhija do San Francisca in nazaj so opravili z boeingom 777.

V družbi pred skorajšnjim mednarodnim dnevom žensk načrtujejo še več podobnih poletov.

Že lani je Air India dosegla rekord z neprekinjenim 17-urnim poletom ženske posadke, kar je bil najdaljši polet ženske posadke doslej.

