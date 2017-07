Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 11 glasov Ocenite to novico! Indija je tretja največja proizvajalka toplogrednih plinov na svetu. Premier Narendra Modi je prejšnji mesec potrdil zavezanost države pariškemu sporazumu, tudi če so se iz dogovora umaknile ZDA. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Indijci v 12 urah zasadili 66 milijonov dreves

Padel naj bi nov svetovni rekord

4. julij 2017 ob 11:30

Mumbaj - MMC RTV SLO/STA

Indija načrtuje razširiti svoje gozdove na dodatnih pet milijonov hektarjev površin in v okviru tega je okoli 1,5 milijona prostovoljcev v indijski zvezni državi Madja Pradeš v 12 urah zasadilo več kot 66 milijonov dreves.

Velika prostovoljna akcija je bila v nedeljo ob reki Narmada. V njej so prostovoljci presegli dosedanji rekord, ki ga je imela indijska zvezna država Utar Pradeš – več kot 50 milijonov zasajenih dreves v enem dnevu, je poročal časopis Independent.

Nedeljsko akcijo so spremljali tudi opazovalci iz Guinnessove knjige rekordov, ki naj bi v prihodnjih tednih tudi uradno potrdili nov svetovni rekord.

Prostovoljno akcijo je organizirala vlada zvezne države Madja Pradeš. Prvi mož zvezne vlade Šivraj Singh Čuhan je dan označil za "zgodovinskega" in dodal, da s sajenjem dreves "ne služimo le Madja Pradešu, ampak vsemu svetu".

Posamezniki so organizirano sadili več kot 20 različnih vrst dreves, in sicer na 24 območjih ob reki Narmada, da bi tako kar se da povečali odstotek sadik, ki bodo preživele. Akciji so se pridružili tudi otroci in ostareli ter med 7. uro zjutraj in 19. zvečer posadili 66,3 milijona sadik.

K. K.