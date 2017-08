Par, ki je hlinil osvojitev Everesta - po slavi so jima vzeli še službo

Revizija postopkov pri vzponih na streho sveta

9. avgust 2017 ob 10:24

New Delhi - MMC RTV SLO

Indijska policija je odpustila dva policista, ki sta lagala, da sta lani osvojila Everest, nepalska vlada pa je paru že predtem za deset let izdala prepoved alpinizma v njihovih gorah.

Nepalsko ministrstvo za turizem je zakoncema Dinešu in Tarakešvari Rathod sprva podelilo certifikat o uspešno opravljenem vzponu na najvišjo goro sveta, ko je par sporočil, da sta vrh uspešno osvojila 23. maja lani, svojo trditev pa podprl s fotografijami. S tem bi postala prva zakonca iz Indije, ki bi jima uspel ta podvig.

A oblasti so njun dosežek začele podrobneje proučevati, ko se je oglasilo nekaj drugih alpinistov in dejalo, da gre za ponarejene fotografije, kar se je po preiskavi tudi potrdilo.

Zdaj je ukrepala še policija v indijskem mestu Pune, kjer sta bila zakonca zaposlena, in ju po lastni preiskavi postavila pred vrata. "Razrešili smo ju v soboto po opravljeni interni preiskavi," je za AFP povedal načelnik Sahebrao Patil. "Odkrili smo, da sta medijem posredovala lažne podatke, ogoljufala indijsko in nepalsko vlado ter zmontirala fotografije, da bi bilo videti, da sta osvojila vrh Everesta - vendar ga nista."

Naval na najvišjo goro

Incident je dvignil precej prahu in sprožil revizijo postopkov pri pridobivanju potrdil za uspešno opravljen vzpon, za katerega so potrebni fotografski dokazi ter poročila voditeljev ekip in uradnih predstavnikov v baznem taboru.

V zadnjem desetletju število alpinistov, ki skušajo osvojiti streho sveta, vztrajno raste. Med letošnjo kratko pomladno sezono je 8.848 metrov visokega očaka z nepalske strani osvojilo skoraj 450 plezalcev, pri tem pa gora vsako leto nekaj življenj tudi vzame. Stroka in izkušeni alpinisti se razburjajo predvsem nad turističnimi alpinisti, ki si sicer drag vzpon lahko kupijo, a so popolnoma premalo izkušeni za tovrstne podvige, kar nekatere na koncu drago stane.

K. S.