Indijska različica Dusterja katastrofalno na varnostnih testih

Varnostni testi GlobalNCAP

11. maj 2017 ob 07:17

Mumbaj - MMC RTV SLO

Športni terenec duster, ki ga pri nas poznamo pod Daciino, v Indiji pa ga prodajajo pod Renaultovo znamko, je na testih združenja GlobalNCAP v Indiji dosegel izjemno slab rezultat in ostal brez zvezdic za varnost.

Čeprav želi indijska vlada na eni strani s smelimi načrti popolnoma elektrificirati cestni promet do leta 2032, se dežela na drugi strani sooča s težavami, ki so za nas nepredstavljive. Ena od teh je katastrofalna varnost avtomobilov, ki so na voljo na indijskem trgu.

Osnovna različica dusterja, ki je na prodaj v Indiji, nima vgrajena niti ene zračne blazine, zaradi česar si je prislužila katastrofalno oceno nič zvezdic za varnost odraslih potnikov. Malo bolje jo je odnesla pri varnosti otrok, kjer je dosegla dve zvezdici.

David Ward, generalni sekretar združenja GlobalNCAP je ob tem povedal, da je novo “odkritje” avtomobila, ki si ne zasluži niti ene zvezdice v Indiji, ravno v Svetovnem tednu varnostni v prometu, zaskrbljujoče.

Po katastrofalnem rezultatu je Renault združenje GlobalNCAP zaprosil za preizkus različice dusterja, ki je opremljena z zračno blazino za voznika. Sledna je dosegla tri zvezdice za varnost odraslih potnikov.

V Indiji tri, v Južni Ameriki štiri zvezdice

Ne glede na to so se strokovnjaki odločili za temeljitejšo preiskavo, saj je primerljiva različica tega športnega terenca pred približno dvema letoma na preizkusih združenja LatinNCAP dosegla štiri zvezdice. Ugotovili so, da je indijski duster opremljen z manjšo zračno blazino kot tisti, ki je na prodaj na južnoameriškem trgu, iz česar izhaja slabša ocena.

Ward je še dodal, da zaradi manjše zračne blazine ne moremo biti zadovoljni niti s tremi zvezdicami, ter, da bi avtomobil moral biti serijsko opremljen z zračno blazino prave velikosti.

Duster je le najnovejši primer modelov, katerih osnovne različice za indijski trg ne dosegajo niti ene zvezdice. Na neslavnem spisku so se znašli renault kwid, suzuki maruti alto, swift, celerio, eeco, hyundai eon, i10, volkswagen polo, ford figo, datsun go, mahidnra scorpio, chevrolet enjoy ter tata zest in nano.

Martin Macarol