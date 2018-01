Indijski igralci kriketa se lahko prhajo največ dve minuti

"Obvestilo so sprejeli z razumevanjem"

6. januar 2018 ob 08:54

Cape Town - MMC RTV SLO

Indijsko reprezentanco v kriketu je ob prihodu v hotel v Cape Townu pričakalo nenavadno sporočilo - prosili so jih, da se zaradi težav pri oskrbi z vodo prhajo največ dve minuti.

V Cape Townu v Južni Afriki je zdaj poletje, temperature so se povzpele do 27 stopinj Celzija, zato imajo v mestu težave z vodo. Prvega januarja so za gospodinjstva uvedli zgornjo mejo mesečne porabe vode - 10.500 litrov, kar znese 87 litrov vode na enega človeka dnevno. Razmere so celo tako kritične, da je županja Patricia de Lille opozorila, da se približuje "dan nič", ko iz pip ne bo pritekla niti kapljica vode več. Po predvidevanjih bi se to pri trenutni porabi lahko zgodilo aprila ali maja.

V takšne razmere so v mesto prišli najboljši indijski igralci kriketa, ki se bodo v kratkem pomerili z južnoafriškimi zvezdniki. "Ko so naši igralci vsi preznojeni in utrujeni po dnevu na žgočem soncu prišli v hotel, so bili močno presenečeni, ko jih je pričakalo sporočilo o varčevanju z vodo," poročanje indijskih časopisov povzema BBC. "A ker mnogi reprezentanti prihajajo iz krajev in mest, kjer so navajeni na pomanjkanje vode, so obvestilo sprejeli z razumevanjem. Kljub temu pa ne merijo, koliko sekund preživijo pod prho," so dodali.

Indijski časopisi so v nastalih razmerah našli tudi pozitivno stvar - zapisali so, da je zaradi vročine in pomanjkanja vode igrišče zelo suho, kar naj bi ustrezalo njihovim igralcem.

A. P. J.