Indijski športnik je rojen

19. marec 2017 ob 13:33

Ženeva - MMC RTV SLO

Tata je držala obljubo in na ženevskem avtomobilskem salonu predstavila prvi model svoje nove znamke Tamo. Mali dvosedežnik pod pokrovom skriva trivaljni stroj in do sto kilometrov na uro potrebuje manj kot šest sekund.

Tata, ki je bila do zdaj znana po nizkocenovnih izdelkih, po novem cilja višje. Zato si je zamislila novo znamko Tamo, o kateri smo že pisali tukaj. Njen prvi model je kompaktni športni dvosedežnik racemo, ki se ponaša s spoštovanja vrednimi tehničnimi rešitvami, kot je denimo patentirana zgradba Multi-Material Sandwich, ki pušča veliko svobode oblikovalcem, zagotavlja veliko prilagodljivost in omogoča hiter razvoj od prototipa do končnega izdelka.

Gre za sodoben avtomobil, ki je nastal v studiu Tata Motors Design Studio v Torinu. Poganja ga sredinsko nameščen 1,2-litrski turbobencinski trivaljnik, ki razvije 140 kilovatov (190 KM) in 210 Nm navora. To 3,84 metra dolgemu in le 1,21 metra visokemu dvosedežniku omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v manj kot šestih sekundah. Med drugim pa se športni malček lahko pohvali tudi z vpetimi dvojnimi trikotnimi vodili ter s sekvenčnim šeststopenjskim menjalnikom.

Poleg zanimive tehnične osnove racemo ponuja napreden informacijsko zabavni sklop, ki je nastal v sodelovanju z Microsoftom in lahko s sodobno povezljivostjo zadovolji tudi mlajše uporabnike.

Mali dvosedežni športnik (v osnovni izvedbi racemo in dirkaški racemo+) bo sprva namenjen le domačemu trgu, pri čemer Indijci ne izključujejo možnosti prodaje tudi na drugih trgih.

