Indonezija bi za ogled ogromnih plazilcev računala 500 dolarjev

Oblasti bi omejile tudi število mesečnih obiskovalcev

23. november 2018 ob 15:11

Džakarta - MMC RTV SLO, STA

Guverner indonezijske pokrajine Vzhodna Nusa Tenggara namerava turistom v nacionalnem parku Komodo, kjer domujejo komodoški varani, za vstopnino računati po 500 dolarjev.

Trenutno vstopnina za ogled teh največjih kuščarjev na svetu znaša 10 dolarjev, guverner pa si želi, da bi bil park prestižnejši in ta prostor od zdaj naprej namenjen zgolj premožnejšim izbrancem. "To je redek kraj, namenjen le ljudem z denarjem," je razložil guverner. "Tisti, ki nimajo dovolj denarja, ne bi smeli priti sem, saj je to kraj za izjemne ljudi."

Ob tem razmišlja tudi, da bi ladjam, ki priplujejo do parka, ki je sicer na Unescovem seznamu svetovne dediščine, v prihodnosti za to zaračunal po 50.000 dolarjev.

Oblasti omenjajo tudi možnost omejitve vstopa v park, in sicer na 5.000 ljudi mesečno, medtem ko jih zdaj mesečno sprejmejo 10 tisoč. S tem želijo zagotoviti predvsem boljše varnostne ukrepe, tudi zaradi avgustovskega požara, ki naj bi ga najverjetneje povzročil cigaretni ogorek, ki ga je odvrgel turist.

Komodoški varan ali komodoški zmaj je sicer največji kuščar na svetu, živi pa na otokih Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang in Gili Dasami v osrednji Indoneziji. Odrasli kuščarji so veliki med dvema in tremi metri, tehtajo pa približno 70 kilogramov. Večinoma so mrhovinarji, a občasno plenijo tudi druge živali – med njimi nevretenčarje, ptice in sesalce, napadejo pa lahko tudi človeka.

