Industrija električnih avtomobilov se spopada s pomanjkanjem ključnih surovin

Povsod po svetu še posebno primanjkuje kobalta

13. maj 2018 ob 12:52

Svetovni trg električnih vozil je na pragu eksponentne rasti zaradi zahtev po znižanju izpustov ogljikovega dioksida. Proizvajalci avtomobilov pa le stežka zagotavljajo stalne dobave surovin za proizvodnjo baterij.

"Baterije za električna vozila vsebujejo vrsto redkih materialov – litij, nikelj in kobalt. Ker povpraševanje presega ponudbo, se proizvajalci po vsem svetu spopadajo z zagotavljanjem stalne dobave teh ključnih surovin. To predstavlja pritisk na proizvajalce električnih vozil, lov na alternativne tehnologije pa se nadaljuje," meni podpredsednik raziskovalne organizacije A. T. Kearney Marko Derča.

Po svetu še posebno primanjkuje kobalta, katerega zaloge naj bi v celoti pošle že do mejnika, ko bo izdelanih 300 milijonov električnih vozil, kar je skromen delež v primerjavi z dandanes na cesti prisotnimi 1,2 milijarde avtomobili. Od 2013 dalje svetovna proizvodnja litija raste za sedem odstotkov letno, vendar bi za zadovoljitev povpraševanja rudarji morali letno proizvodnjo povišati za devet odstotkov. Rast povpraševanja in primanjkljaj zalog sta privedla tudi do višjih cen te surovine.

"Poleg primanjkljaja naravnih virov razmere dodatno zaostruje pomanjkanje uresničljivih in cenovno ugodnih rešitev za ponovno uporabo in recikliranje baterij za električna vozila, čeprav nekatera energetska podjetja že razvijajo inovativne poslovne modele za ponovno uporabo baterij," je dodal Derča. Pričakuje, da se bo do leta 2025 z večjo razširjenostjo rabljenih baterij ekonomika recikliranja izboljšala.

Zaradi povečanih svetovnih okoljevarstvenih pritiskov in ambicij vlad po trajnostnem razvoju proizvajalci električnih avtomobilov in baterij vseeno pričakujejo močno rast. Ne glede na to poročilo poudarja pomembnost temeljitega razmisleka o upravljanju celovitega življenjskega cikla električnih vozil, da bi dosegli želeno znižanje ogljičnega odtisa. To bo zahtevalo preudaren razmislek držav o tem, katere energetske vire uporabljajo za polnjenje baterij električnih avtomobilov, še navaja poročilo raziskovalne organizacije A. T. Kearney.

