Infantino povabil tajske dečke na veliki finale SP-ja

Nogometni svet izkazal podporo mladim nogometašem

8. julij 2018 ob 19:29

Moskva - MMC RTV SLO, STA

V zahtevni reševalni operaciji na Tajskem so reševalci rešili štiri dečke. Reševanje preostalih osmih dečkov in njihovega trenerja, ki so že 14 dni ujeti v poplavljeni jami, se bo nadaljevalo v ponedeljek.



Mladi tajski nogometaši, stari med 11 in 16 let, so s 25-letnim trenerjem v jami ostali ujeti 23. junija. Po večdnevnem iskanju so jih reševalci le dosegli, v javnosti pa so objavili fotografije dečkov, obleče v nogometne dresih. Nesreča ni zaobšla nogometnih zvezdnikov, ki so mladi ekipi že izrazili podporo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.