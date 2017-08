Infinitijev časovni stroj

Infiniti prototype 9

16. avgust 2017 ob 12:48

Pebble Beach - MMC RTV SLO

Oblika s pridihom preteklosti in tehnika prihodnosti za ročno izdelani dirkalnik. Nissanova prestižna znamka se vrača v čas pred njenim nastankom.

Avtomobilske znamke s svojimi avtomobili zrejo v prihodnost, pri tem pa se velikokrat ozirajo v svojo preteklost. Kaj pa, če znamka nima zgodovine, ali pa je ta razmeroma kratka? Lahko jo tudi sama ustvari. Prav to so storili pri Infinitiju za nastop na ekskluzivni razstavi avtomobilskih draguljev Pebble Beach Comcours d’Elegance na kalifornijskem polotoku Monterey, ki letos poteka od 15. do 20. avgusta. Predstavili bodo namreč avtomobil v slogu dirkalnikov iz štiridesetih let prejšnjega stoletja, ki so ga poimenovali Prototype 9. Pri tem ne gre za obuditev kakšnega Infinitijevega zgodovinskega modela, saj je Nissan svojo prestižno znamko ustanovil šele leta 1989, ampak zdaj predstavlja avtomobil s starinskim pridihom in električno tehniko sedanjosti in prihodnosti.

Pogonski sklop sestavljajo elektromotor in baterije z oddelka Advanced Powrtrain Department, ki jih upravlja elektronika, prava posebnost pa je njegova karoserija. Ta je ročno izdelana s tradicionalno metodo oblikovanja površin s kovanjem, kar ustvarja zanimiv kontrast s sodobno "podkožno" tehniko.

Prvi japonski premijski proizvajalec

Prototype 9 kaže tudi vezi s podjetjem Prince Motor Company, natančneje z modelom prince R380, ki je leta 1965 postavil nekaj rekordov in leta 1966 osvojil tudi Veliko nagrado Japonske na dirkališču Fuji. Prince Motor Company je bil japonski avtomobilski proizvajalec, ki je obstajal od leta 1952 do leta 1966, ko se je združil v Nissanom. Velja za prvega japonskega proizvajalca premijskih avtomobilov, pri Infinitiju pa v njem vidijo svojega neposrednega prednika. Me njegove najbolj uspešne serije sodita Gloria in Skyline, ki sta po združitvi živeli naprej pod Nissanovo znamko.

Martin Macarol