Infinitijev novi športni terenec z revolucionarnim bencinskim motorjem

Infinity QX50

26. november 2017 ob 12:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Infiniti je razkril prve podatke o drugi generaciji športnega terenca QX50, ki prinaša pomembno tehnično novost. To je turbobencinski motor s spremenljivim kompresijskim razmerjem.

Nekaj dni pred odprtjem avtomobilskega salona v Los Angelesu je Infiniti razkril podrobnosti nove generacije srednje velikega športnega terenca z oznako QX50. Zasnovan je na novi platformi, ki je lažja in ki prinaša za 23 odstotkov večjo trdnost v primerjavi s sedanjim modelom, na voljo pa bo s pogonom na sprednji kolesi ali na vsa štiri kolesa.

Revolucionarna novost

Največja novost pa se skriva pod sprednjim pokrovom. Pri Infinitiju so namreč novemu športnemu terencu namenili izjemno tehnično inovacijo. Opremljen je z revolucionarnim turbobencinskim motorjem, ki za večjo učinkovitost deluje z različnim kompresijskim razmerjem. To je dvolitrski štirivaljnik, ki glede na zahteve voznika omogoča spreminjanje kompresijskega razmerja v korist moči ali učinkovitosti. Gre za mehanski sistem, ki nenehno prilagaja višino ročične gredi, s čimer spreminja gib batov. S tem omogoča spreminjanje kompresijskega razmerja od 8:1 do 14:1. Ob tem motor razvije 197 kilovatov (268 KM) in 380 Nm navora ter omogoča kombinirano porabo 10,5 litra na 100 kilometrov, kar je 35 odstotkov manj od 3,7-litrskega stroja V6.

Infinitijev novi športni terenec je predstavnik segmenta D-SUV, v katerem se bo spopadal z audijem Q5, BMW-jem X3 in mercedesom GLC. Na 4,69 metra dolžine z medosno razdaljo 2,8 metra ponuja prostor za pet potnikov in rekordno velik prtljažnik, ki po standardih SAE (Society of Automotive Engineers) meri 895 litrov.

Pri varnostnih in asistenčnih sistemih velja omeniti sistem za pomoč pri vožnji ProPilot Assist, ki omogoča samodejno pospeševanje in zaviranje ter ohranjanje vozila znotraj voznega pasu.

Najpomembnejša trga za Nissanovo prestižno znamko ostajajo Združene države Amerike in Kitajska, pri nas pa žal ni na voljo. Ne glede na to bi lahko inovativne tehnične rešitve, kot je opisani sistem kompresijskega razmerja, našle pot tudi v Nissanove modele.

Martin Macarol