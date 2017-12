Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zametki skupine sicer segajo v leto 1992, ko se je oblikovala kot Ghosts of the 50's. Foto: Matjaž Tavčar Dodaj v

Infografika: 20 let jagod in čokolad skupine Rok'n'band

Skupina praznuje obletnico zimzelene skladbe

12. december 2017 ob 13:25

Rok'n'band so pred 20 leti nastopili na Emi in zasedli tretje mesto s pesmijo, ki je kasneje postala ena izmed njihovih največjih uspešnic - gre za pesem Jagode in čokolada.

Zametki skupine sicer segajo v leto 1992, ko se je oblikovala kot Ghosts of the 50's. Frontman Rok Ferengja jo je v Rok'n'Band preimenoval tri leta kasneje, ko so po besedah člana skupine Blaža Črnivca "začeli migat in snemat svoje pesmi", kot so Moja mlada ljubica, Dekle mojega prijatelja in Ne težit. Za Mojo mlado ljubico so v ljubljanskem Orto baru istega leta posneli tudi svoj prvi videospot, ki ga je režiral Branko Đurić - Đuro. V njem pa je zaigral tudi Lado Bizovičar.

Bizovičar, ki so mu sicer igrali za 18. rojstni dan, je denimo napisal besedilo za pesem Dej ruk'n me. S Tanjo Ribič, ki je na Emi leta 1997 zmagala s pesmijo Zbudi se, pa sta Ferengja in Črnivec v Dublin odpotovala kot spremljevalna vokala. Sodelovali so tudi z Otom Pestnerjem, Adijem Smolarjem, Guštijem in Aniko Horvat.

Toda zdaj je vse usmerjeno v praznovanje obletnice izida skladbe Jagode in čokolada, ki se bo zgodilo jutri na ljubljanskem gradu. Tam bo nasotpila dvakrat - ob 20. uri in ob polnoči, ko bo v slogu legend, kot sta Elvis Presley in Tom Jones, izvedla t. i. Midnight show.

Prerez več kot 20 let delovanja skupine smo pripravili spodnji infografiki.

Klavdija Kopina