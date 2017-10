Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Danes band sestavljajo pevec Rok Lunaček, edini član originalne zasedbe in avtor večine dosedanjega materiala, kitarist David Stritar, klaviaturist Matjaž Ravnikar, basist Borut Velušček in bobnar Toni Habula. Foto: Boštjan Tacol Dodaj v

Infografika: Flirrt - 20 let skupine, ki je skrenila s poti komerciale

Skupina praznuje z izdajo dvojnega albuma

19. oktober 2017 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Črka r več v imenu, sedem albumov in 16 članov je izkupiček 20-letne prisotnosti skupine Flirrt, ki je nase prvič opozorila leta 2017 s singlom Jutranji striptiz.

8. febuar 1997 je uradni nastanek in rojstni dan skupine Flirt. In kot je pojasnila gonilna sila skupine Rok Lunaček, se vmes niso spremenili zgolj časi, ampak pogled na samo skupino. "V tem trenutku smo preveč alternativni za mainstream in preveč komercialni za alternativo," je dejal Lunaček.

Skupino je po singlih, kot so Romeo in Julija, Poljubi me, Inja, Ona, Koga sanja, Prvič, Na peronu, predvsem zaznamoval razhod leta 2003. . Po zadnjem skupnem koncertu na Vrhniki je Lunaček zapustil skupino. Posledično je ta zaradi tega prenehala z delovanjem za dobrih pet let, ko v začetku 2009 pa je Lunaček z bobnarko Katarino Nastesko ponovno oživil projekt in prenovil skupino. Pred dnevi so izdali svoj sedmi studijski album, ki je hkrati tudi njihov prvi dvojni album.

"Glasba je samo odraz družbe. Glede na to, kaj prosperira - pustimo ob strani, da tudi dobre stvari -, glede na to, kako prosperirajo slabe stvari, je stanje alarmantno. Težava je v apatiji. Te me je bolj strah kot jeze. Hočemo spremembo, da bi končno šlo malo na bolje. Toda ne samo, da dobimo kruha in iger," je še dodal Lunaček.

Več o skupini pa najdete v spodnji infografiki.

Klavdija Kopina